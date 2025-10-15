В этой стране количество кошек превысило население людей

Опубликовано: 15.10.2025 16:30 , Обновлено: 15.10.2025

Жители одного островного государства, расположенного в восточной части Средиземного моря, столкнулись с неожиданной проблемой: на каждого жителя там приходится как минимум одна дикая кошка. Общественные активисты, которые продвигают более активную программу стерилизации животных, и вовсе утверждают, что фактическая численность пушистых "граждан" на сотни тысяч выше, чем численность населения.

Речь о Кипре, который давно приобрел репутацию острова с исключительно большой популяцией кошек по отношению к численности населения.

Согласно отчёту парламентского комитета острова по охране окружающей среды, представленному в сентябре, существующая программа стерилизации кошек слишком “ограничена” и не способна сдержать растущую популяцию животных. Из бюджета страны выделяются средства, которые покрывают всего около 2000 стерилизаций в год, передало агентство AP.

Министр окружающей среды Кипра Мария Панайоту объявила 4 октября, во Всемирный день животных, что правительство увеличит финансирование стерилизации кошек в три раза - до 300 000 евро в год. Это решение было воспринято как значительный шаг вперёд, и тем не менее, власти страны убеждены, что одного лишь увеличения финансирования недостаточно, чтобы решить проблему.

Хараламбос Теопемпту, председатель парламентского комитета по окружающей среде потребовал о властей разработать более тщательный план борьбы с “кошачьим перенаселением” острова.

Учитывая хищную природу кошек, большая популяция не только способна нанести ущерб экосистеме острова, но и причинить чрезмерные страдания самим диким животным, вынужденным бродить по забитым автомобилями улицам в поисках еды и укрытия.

Сам остров издавна славится своей любовью к кошкам: вдоль популярных пешеходных дорожек можно часто увидеть пункты выдачи корма для кошек и скопления крошечных домиков для кошачьих.

Двадцать лет назад французские археологи обнаружили, по их мнению, древнейшие свидетельства существования домашней кошки в неолитическом поселении возрастом 9500 лет. Они обнаружили кости кошки рядом со скелетом человека, что позволяет предположить, что они были захоронены вместе.

Дополнением к этой долгой истории взаимоотношений человека и кошек служит легенда IV века о Святой Елене, которая, найдя Животворящий Крест на Святой Земле, привезла туда пару лодок с кошками, чтобы бороться со змеиным нашествием. Монастырь Николая Чудотворца «Кошачьего», издавна служивший убежищем для кошек, стоит на острове по сей день. В нём проживают четыре монахини, которые заботятся о кошках. Порой местные жители, как и туристы, привозят туда своих питомцев, о которых больше не могут или не хотят заботиться, и оставляют “подкидышей” на попечение монахинь.

Поскольку туризм является ключевым фактором экономики Кипра, кошки острова стали главной достопримечательностью для миллионов отдыхающих, ежегодно приезжающих на остров. Сытые кошки – обычное зрелище: их часто можно увидеть лакомящимися остатками еды, принесённой посетителями, в многочисленных ресторанах, где они любят проводить время.

Элиас Деметриу, управляющий частным приютом «Друзья кошек Ларнаки», заявил, что утроение финансирования стерилизации не даст желаемого эффекта, если не будут привлечены группы защитников природы, обладающие необходимыми знаниями и навыками для сбора кошек для стерилизации.

В свою очередь президент Ветеринарной ассоциации Деметрис Эпаминондас объяснил взрывной рост популяции кошек на Кипре бесконтрольным размножением, особенно в густонаселенных городских районах, где наблюдаются сложности с отловом диких кошек для стерилизации, а также тем, что большее количество котят выживает при рождении благодаря заботе обычных людей.

Тем не менее, по словам Эпаминондаса, популяцию кошек на Кипре можно взять под контроль всего за четыре года, если частные клиники получат право делать бесплатную стерилизацию без бюрократической волокиты, усложняющей процесс.

“Люди будут более мотивированы стерилизовать кошек, если мы упростим для них этот процесс”, — объяснил эксперт.

Его ассоциация предложила план, который позволит выявить крупные очаги скопления кошек, где власти смогут их собрать и отправить на стерилизацию в специализированные ветеринарные клиники. Также ветеринары предложили открыть специальный фонд, куда граждане и предприятия могли бы добровольно вносить пожертвования, что позволило бы увеличить финансирование программы без дополнительной прямой нагрузки на госбюджет.

[inf]Стоимость стерилизации дикой кошки на Кипре составляет 55 евро, а для домашних кошек, привезенных владельцами, эта сумма возрастает до 120 евро, поскольку им оказывается более специализированная помощь.[/inf]