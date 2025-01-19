В Египте нашли гробницу «мага» возрастом 4 000 лет

Опубликовано: 19.01.2025 11:34 , Обновлено: 19.01.2025

Группа археологов, работающая в Египте в рамках совместной миссии французских и швейцарских ученых, обнаружила пещеру возрастом 4 000 лет, которая когда-то принадлежала врачу и так называемому магу.

Находка была сделана в Саккаре, расположенной примерно в 35 милях к северу от Каира, где когда-то находился древний город Мемфис. Гробница принадлежала Тети Неб Фу, знаменитому целителю, хорошо известному в общине и окрестностях. Фу работал врачом для элиты города, а также подрабатывал “магом”, который, как считали, вызывал и контролировал сверхъестественные силы, когда традиционные методы лечения не помогали.

Тети Неб Фу был похоронен в ритуальной камере, известной как «мастаба», которая использовалась только для самых высокопоставленных членов общества. Построенные из глинобитных кирпичей и известняка, с плоской крышей и покатыми боками, они создавались для создания теплой, «пещерной» атмосферы для усопшего.

Из надписи на саркофаге Фу становится ясно, почему он удостоился такого роскошного гроба. В ней он прославлен как «главный дворцовый врач, жрец и „маг“ богини Серкет (специалист по лечению змеиных укусов), главный стоматолог и директор по лекарственным растениям».

В Саккаре находится первая египетская пирамида - Ступенчатая пирамида Джосера, возведенная 4 700 лет назад. Хотя Саккара уже давно является популярным местом раскопок археологов, последнее открытие проливает свет на древний Египет гораздо больше, чем было известно ранее. Раскопки пещеры Тети Неб Фу раскрывают ранее неизвестные верования жителей Древнего Египта, а именно то, что те, кто утверждал, что обладает сверхъестественными знаниями или способностями, пользовались комфортом и почтением самых важных членов общества.

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