Голландские археологи нашли древний пол из костей на "улице красных фонарей". Чьи это останки?

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Опубликовано: 18.12.2024 11:43 , Обновлено: 18.12.2024

На знаменитой в Амстердаме "Улице красных фонарей" археологи обнаружили загадочный пол из костей, которому более 500 лет. О необычной находке учёных рассказало издание MailOnline.

Необычный пол в виде разложенных костей обнаружили эксперты городской службы культурного наследия во время реставрации дома, построенного в 1609 году в Ахтердаме.

[info_b]Ахтердам - район красных фонарей в голландском городе Алкмар, в 30 км к северу от Амстердама.[/info_b]

По мнению исследователей, кости, использованные для создания пола, принадлежат павшему скоту, и они могли быть заложены около 400 лет назад во время строительства здания. Это произошло еще за столетия до того, как Ахтердам прославился как квартал красных фонарей.

[info_b] Квартал красных фонарей — это устоявшееся выражение, которое обозначает район города, где активно развиваются проституция и различные аспекты секс-индустрии, включая секс-шопы и стрип-клубы. В таких местах также могут находиться хостесс и клубы для хостов. Такое название закрепилось из-за красных фонарей, которые стоят в окнах публичных домов.[/info_b]

Точный период захоронения костей пока не установлен, но эксперты полагают, что это может быть XV век.

«Но вполне возможно, что фундамент и нижний уровень пола, где были найдены кости, намного старше. Дома часто строятся на старых фундаментах», — рассказала изданию MailOnline археолог Нэнси де Йонг из муниципалитета Алкмара.

Считается, что сам Алкмар появился около 1000 лет назад. Самое раннее упоминание о городе содержится в документе X века.

Пол долгие годы скрывался под тонким слоем суглинка — почвы, представляющей собой смесь песка, ила и глины, а сверху был покрыт обычной плиткой.

Кости в полу представляют собой пястные и плюсневые кости нижних конечностей крупного рогатого скота, все обрезаны до одинаковой высоты.

Вот как выглядят дом и найденный в нём пол из костей. Фото: Erfgoed Alkmaar

Зачем для заполнения плиточного пола использовались кости, учёные точно не знают. В период его закладки обычная плитка была недорогой и доступной, говорят исследователи.

«Возможно, что кости были помещены туда по особой причине. Быть может, потому что это хорошо вписывалось в ремесло, которое, вероятно, здесь практиковалось. Это также могло быть дешёвым способом заполнения», - предположили учёные.

Ещё по одной из версий добавление костей в пол могло быть сделано из-за отсутствия необходимого количества плиток или для заполнения отверстия, образовавшегося в результате повреждения.

Фото: Erfgoed Alkmaar

Хотя такой пол и необычная находка, это не является чем-то беспрецедентным для Нидерландов.

В прошлом такие типы полов встречались в городах Хорн, Энкхёйзен и Эдам, которые, как и Алкмар, находятся в Северной Голландии.

В примере из Хорна вертикально расположенные кости также использовались в сочетании с плиточным полом, что позволяет предположить, что это была преднамеренная тактика, использовавшаяся плиточниками Северной Голландии.

По словам экспертов, кости будут дополнительно исследованы, чтобы выяснить, есть ли какие-либо подсказки относительно того, как именно использовалось такое покрытие.

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