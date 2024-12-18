Telegraf.news
ru

Голландские археологи нашли древний пол из костей на "улице красных фонарей". Чьи это останки?

Голландские археологи нашли древний пол из костей на "улице красных фонарей". Чьи это останки?
Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

На знаменитой в Амстердаме "Улице красных фонарей" археологи обнаружили загадочный пол из костей, которому более 500 лет. О необычной находке учёных рассказало издание MailOnline.

Необычный пол в виде разложенных костей обнаружили эксперты городской службы культурного наследия во время реставрации дома, построенного в 1609 году в Ахтердаме.

[info_b]Ахтердам - район красных фонарей в голландском городе Алкмар, в 30 км к северу от Амстердама.[/info_b]

По мнению исследователей, кости, использованные для создания пола, принадлежат павшему скоту, и они могли быть заложены около 400 лет назад во время строительства здания. Это произошло еще за столетия до того, как Ахтердам прославился как квартал красных фонарей.

[info_b] Квартал красных фонарей — это устоявшееся выражение, которое обозначает район города, где активно развиваются проституция и различные аспекты секс-индустрии, включая секс-шопы и стрип-клубы. В таких местах также могут находиться хостесс и клубы для хостов. Такое название закрепилось из-за красных фонарей, которые стоят в окнах публичных домов.[/info_b]

Точный период захоронения костей пока не установлен, но эксперты полагают, что это может быть XV век.

«Но вполне возможно, что фундамент и нижний уровень пола, где были найдены кости, намного старше. Дома часто строятся на старых фундаментах», — рассказала изданию MailOnline археолог Нэнси де Йонг из муниципалитета Алкмара.

Считается, что сам Алкмар появился около 1000 лет назад. Самое раннее упоминание о городе содержится в документе X века.

Пол долгие годы скрывался под тонким слоем суглинка — почвы, представляющей собой смесь песка, ила и глины, а сверху был покрыт обычной плиткой.

Кости в полу представляют собой пястные и плюсневые кости нижних конечностей крупного рогатого скота, все обрезаны до одинаковой высоты.

Вот как выглядят дом и найденный в нём пол из костей. Фото: Erfgoed Alkmaar
Вот как выглядят дом и найденный в нём пол из костей. Фото: Erfgoed Alkmaar

Зачем для заполнения плиточного пола использовались кости, учёные точно не знают. В период его закладки обычная плитка была недорогой и доступной, говорят исследователи.

«Возможно, что кости были помещены туда по особой причине. Быть может, потому что это хорошо вписывалось в ремесло, которое, вероятно, здесь практиковалось. Это также могло быть дешёвым способом заполнения», - предположили учёные.

Ещё по одной из версий добавление костей в пол могло быть сделано из-за отсутствия необходимого количества плиток или для заполнения отверстия, образовавшегося в результате повреждения.

Фото: Erfgoed Alkmaar
Фото: Erfgoed Alkmaar

Хотя такой пол и необычная находка, это не является чем-то беспрецедентным для Нидерландов.

В прошлом такие типы полов встречались в городах Хорн, Энкхёйзен и Эдам, которые, как и Алкмар, находятся в Северной Голландии.

В примере из Хорна вертикально расположенные кости также использовались в сочетании с плиточным полом, что позволяет предположить, что это была преднамеренная тактика, использовавшаяся плиточниками Северной Голландии.

По словам экспертов, кости будут дополнительно исследованы, чтобы выяснить, есть ли какие-либо подсказки относительно того, как именно использовалось такое покрытие.

Ранее Telegraf.news писал о том, что голландская исследовательница Санне Х. Б. ван Дейк из Университета Твенте вместе со своими коллегами, которые работают в области медицинских технологий и услуг, поставила диагнозы восьми принцессам из популярных мультфильмов американской студии Disney. Проанализировав их истории, учёные пришли к выводу, что ни одной из принцесс не грозит обещанный сказочниками финал в стиле “и жили они долго и счастливо”.

Белоснежка в депрессии и Спящая Красавица на грани инсульта. Голландские учёные поставили диагнозы 8 диснеевским принцессам

Темы: