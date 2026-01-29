В деревню на Могилёвщине пришёл полежать ленивый зубр

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Опубликовано: 29.01.2026 18:08 , Обновлено: 29.01.2026

В Осиповичском районе Могилёвской области произошло событие, о котором не мечтают даже на Брестчине или Гродненщине. В деревню Слобода забрёл одинокий и спокойный зубр. В один момент он даже улёгся перед входом в дом.

Животное улеглось прямо на тропинке перед калиткой. Хозяину пришлось искать вход во двор в другом месте.

«Зубр появился возле нашей деревни пару дней назад. Стоял на поле, выходил на дорогу Свислочь — Елизово… Вчера вечером пришёл в Слободу. Он был спокойный, в основном стоял, а если двигался, то не спеша, лениво как-то. Люди приносили зубру хлеб и свёклу, но он не ел», — рассказала местная жительница Елена.

По сведениям газеты «Асіповіцкі край», животное особенно интересовали уличные фонари, под которыми он мог подолгу стоять.

История закончилась тем, что зубр пошёл в сторону посёлка Елизово.

В Беларуси зубры живут не только в Беловежской пуще. После того как учёным удалось поспособствовать увеличению первоначального стада, животных расселили сразу в несколько регионов.

Недавно, например, пользователь Threads поделился видео, на котором во время прогулки по лесу в центральной Беларуси — недалеко от Березино — встретил стадо зубров. Встреча была явно незапланированной, из-за чего автор ролика удалил звук. Как он сам честно признался, ему было бы «стыдно» публиковать то, что он там произнёс от неожиданности.

Автор видео рассказал, что встреча состоялась в окрестностях Чижахи:

«Думаю, если бы они почувствовали угрозу, то могли бы и атаковать. Но в этом случае они почувствовали только запах. Поэтому пошли дальше по своим делам».

Где в Беларуси можно встретить зубров

И да, несколько крупных популяций зубров бродят в:

Осиповичском опытном лесхозе,

СПК «Озеры» под Гродно,

а также в заказниках и заповедниках:

«Красный Бор»,

Припятском,

Березинском.

В этих местах их можно увидеть в дикой природе.

«Повезло дважды» — В центре Беларуси мужчина наткнулся на зубров