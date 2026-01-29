В деревню на Могилёвщине пришёл полежать ленивый зубр
В Осиповичском районе Могилёвской области произошло событие, о котором не мечтают даже на Брестчине или Гродненщине. В деревню Слобода забрёл одинокий и спокойный зубр. В один момент он даже улёгся перед входом в дом.
Животное улеглось прямо на тропинке перед калиткой. Хозяину пришлось искать вход во двор в другом месте.
«Зубр появился возле нашей деревни пару дней назад. Стоял на поле, выходил на дорогу Свислочь — Елизово… Вчера вечером пришёл в Слободу. Он был спокойный, в основном стоял, а если двигался, то не спеша, лениво как-то. Люди приносили зубру хлеб и свёклу, но он не ел», — рассказала местная жительница Елена.
По сведениям газеты «Асіповіцкі край», животное особенно интересовали уличные фонари, под которыми он мог подолгу стоять.
История закончилась тем, что зубр пошёл в сторону посёлка Елизово.
В Беларуси зубры живут не только в Беловежской пуще. После того как учёным удалось поспособствовать увеличению первоначального стада, животных расселили сразу в несколько регионов.
Недавно, например, пользователь Threads поделился видео, на котором во время прогулки по лесу в центральной Беларуси — недалеко от Березино — встретил стадо зубров. Встреча была явно незапланированной, из-за чего автор ролика удалил звук. Как он сам честно признался, ему было бы «стыдно» публиковать то, что он там произнёс от неожиданности.
Автор видео рассказал, что встреча состоялась в окрестностях Чижахи:
«Думаю, если бы они почувствовали угрозу, то могли бы и атаковать. Но в этом случае они почувствовали только запах. Поэтому пошли дальше по своим делам».
Где в Беларуси можно встретить зубров
И да, несколько крупных популяций зубров бродят в:
- Осиповичском опытном лесхозе,
- СПК «Озеры» под Гродно,
- а также в заказниках и заповедниках:
«Красный Бор»,
- Припятском,
- Березинском.
В этих местах их можно увидеть в дикой природе.
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