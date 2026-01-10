"Повезло дважды" - В центре Беларуси мужчина наткнулся на зубров

🎥 Видео

Опубликовано: 10.01.2026 20:37 , Обновлено: 10.01.2026

Пользователь Threads поделился видео, на котором во время прогулки по лесу в центральной Беларуси встретил стадо зубров. Встреча была явно незапланированной, из-за чего автор ролика удалил звук. Как он сам честно признался, ему было бы "стыдно" публиковать то, что он там произнёс от неожиданности.

Пользователь Threads поделился видео встречи со стадом зубров в лесу

Автор видео рассказал, что увидел этих зубров под Березино. “А встреча состоялась в Чижахе”, — рассказал он, уточнив, что зубры бродят в окрестностях Чижахи, Бычина, Якшиц и в сторону Осиповичского района.

“Думаю, если бы они почувствовали угрозу, то могли бы и атаковать. Но в этом случае они почувствовали только запах. Поэтому пошли дальше по своим делам”, — рассказал автор опубликованных видеокадров, явно намекая на свою реакцию при встрече с дикими гигантскими животными.

Комментаторы под видео отметили, что такие встречи могут довести и до инфаркта неподготовленных туристов:

“Я подозреваю, что на видео было много интересных слов, но не могу это доказать”.

“Здорово. И пёс молодец. Моя бы уже сломя голову мчала гонять это стадо, а я от страха бы за ней”, — написала другая зрительница.

“Ого! Пять зубров! Вам дважды повезло: увидеть их и то, что их маршрут был в противоположную сторону”, — сообщил ещё один комментатор.

Где ещё в Беларуси можно встретить зубров

Кстати, в Беларуси зубры на самом деле живут не только в Беловежской пуще. Несколько крупных популяций бродят в Осиповичском опытном лесхозе, СПК «Озеры» под Гродно, а также в заказнике «Красный Бор», Припятском и Березинском заповедниках. В этих местах их можно увидеть в дикой природе.