В Чижовском водохранилище минчанин поймал "кабанчика"-сома весом в 15 килограммов

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Опубликовано: 11.09.2024 20:32 , Обновлено: 11.09.2024

Минчанин Павел поделился в своих социальных сетях небывалым уловом: на днях в Чижовском водохранилище ему удалось поймать 15-килограммового сома. По его словам, рыбалка "лучше всяких медитаций и психологов", поэтому после того, как добыча попалась в руки (точнее, на крючок), белорус посмотрел на неё, сфотографировал и... отпустил.

“По тяжёлой мощной поклёвке сразу было понятно, что на крючке серьёзная рыба. Очень надеялся, что это трофейный судак, а это матёрый сом”, — написал в социальной сети минчанин. Там он добавил, что точный вес рыбы не измерял, поскольку весы остались на берегу, но по ощущениям — “пятнашечка”.

Ранее Telegraf.news писал, что белорус выловил в реке Неман на Гродненщине огромного сома: длина — 2 метра 25 сантиметров, вес — 75 килограммов. Рыбак поделился фото, а также рассказал, какую наживку использовал.

«Чем он там питался?» — Белорус выловил в Немане двухметрового сома весом 75 кг