В центре Минска ночью заметили огромную очередь. За чем стояли?

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Опубликовано: 17.07.2025 07:48 , Обновлено: 17.07.2025

В центре Минска, в районе станции метро "Немига", ночью заметили огромную очередь, в которой терпеливо стояли десятки, если не сотня людей. Узнали, за чем стояли.

Автор ролика, выложенного на видеоплатформе TikTok, пояснил, что такую огромную очередь минчане готовы были отстоять за книгами, назвав белорусов “одной из самых читающих наций мира”. Однако зрители усомнились в словах автора.

“Ага, ночью за книгами”, - съязвил один из зрителей.

Тем не менее, автор оказался прав, хоть и не упомянул об одном важном нюансе: популярный книжный магазин устроил ночную распродажу, объявив внушительные скидки на некоторую продукцию крупнейших издательств. Скидки на отдельные книги доходили до 40%, а тем, кто решился придти в пижаме, организаторы акции пообещали бесплатную книгу в подарок.

Как показал в своём блоге белорусский блогер “Мерзкий Кокобай”, очередь начала выстраиваться задолго до наступления темноты. Устраивают подобные акции этот книжный магазин не впервые и всякий раз вызывает у покупателей ажиотаж.

Скриншот видео "Мерзкий Кокобай"

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Жлобине Гомельской области на одной из улиц заметили три старых холодильника, в которых обычно в магазинах и уличных торговых точках продают охлаждённые напитки. Однако содержимое этих холодильников может удивить: вместо баночек с газировкой на полках в них разложены книги. Узнали, что к чему.

В Жлобине заметили на улице холодильники с книгами. Это что такое?