"Смотри какая красота!" - Белорусы пошли в грибы, а встретили зубров. Чем все закончилось?

🎥 Видео

Опубликовано: 23.10.2022 15:57 , Обновлено: 23.10.2022

На выходных много новостей про животных. Вот и в этот раз белорусы где-то в Гродненской области пошли в лес за грибами, но натолкнулись на зубров.

Об этом сообщило издание NewsGrodno. На видео слышно, как за кадром женщина восклицает: “Смотри какая красота!”.

Однако мужчина, по-видимому автор видео, не разделил сначала восторгов: “Зубров в грибах ещё нашли. Аж страшно!”

“Зубры бегают в Беларуси. Где ещё в Европе зубов увидишь? Вот только в Беларуси. Кра-со-та!” - пришел потом к выводу грибник.

Зубры, впрочем, не заметили людей, или не захотели замечать. А рысцой деловито двигались куда-то через поле. За ними в кадре видны какие-то сооружения. А значит зубры гуляли не в глуши. Привыкли к людям?

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