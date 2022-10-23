"Смотри какая красота!" - Белорусы пошли в грибы, а встретили зубров. Чем все закончилось?
На выходных много новостей про животных. Вот и в этот раз белорусы где-то в Гродненской области пошли в лес за грибами, но натолкнулись на зубров.
Об этом сообщило издание NewsGrodno. На видео слышно, как за кадром женщина восклицает: “Смотри какая красота!”.
Однако мужчина, по-видимому автор видео, не разделил сначала восторгов: “Зубров в грибах ещё нашли. Аж страшно!”
“Зубры бегают в Беларуси. Где ещё в Европе зубов увидишь? Вот только в Беларуси. Кра-со-та!” - пришел потом к выводу грибник.
Зубры, впрочем, не заметили людей, или не захотели замечать. А рысцой деловито двигались куда-то через поле. За ними в кадре видны какие-то сооружения. А значит зубры гуляли не в глуши. Привыкли к людям?
[Telegram_widget url=“https://t.me/newgrodno/67204”]
Ранее Телеграф сообщил, что белорусская корова смогла стать звездой ТикТока всего-лишь потому, что соблюдала правила дорожного движения.
Белорусская корова набрала 5 млн просмотров в ТикТоке и стала звездой