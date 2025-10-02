В Белоозерске установили памятник белорусской креветке

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Опубликовано: 02.10.2025 08:44 , Обновлено: 02.10.2025

В Белоозерске Брестской области в городском парке установили гигантский памятник белорусской креветке. Облик скульптуры пока держат в секрете - её откроют 4 октября, во время празднования областного фестиваля "Дажынкi".

Инициатором установки памятника белорусской креветки стал местный житель Артём Бор, а непосредственно с установкой 170-сантиметровой мало архитектурной формы помогала местная молодёжь, сообщил гостелеканал “Беларусь 1”.

По словам инициатора проекта, работали над памятником лучшие кузнецы страны, а целью такого оригинального благоустройства города было “не только показать, какие мы крутые, и что у нас есть”, но и сделать родной город красивее.

Кстати, белорусская креветка - это не просто интернет-мем. Креветки, действительно, водятся в некоторых белорусских водоёмах. Так, в своё время пресноводные креветки рода Макробрахиум (Macrobrachium sp.) специально развели в Брестской области, в водах местных ТЭЦ, где вода не замерзает круглый год и креветка “хорошо там себя чувствует”. Для Беларуси этот вид - инвазивный, причём считается он довольно агрессивным, поэтому легко и достаточно быстро размножается, захватывая ареал.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году в TikTok завирусилось видео с “белорусскими креветками” с Лукомского озера (Витебская область). Один из местных рыбаков наглядно показал, какие креветки в большом количестве водятся на четвертом по площади и вторым по объему воды в Беларуси.

«Смотрите, что это?» — Мужчина показал, каких креветок ловит в белорусских водоемах