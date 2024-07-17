"Смотрите, что это?" - Мужчина показал, каких креветок ловит в белорусских водоемах

🎥 Видео

Опубликовано: 17.07.2024 10:50 , Обновлено: 17.07.2024

В соцсети TikTok появилось видео "белорусских креветок", которых можно встретить в белорусских водоёмах. Некоторые интернет-пользователи усомнились в происхождении членистоногого на видео. Разобрались, что это было.

Видео с “белорусскими креветками” опубликовал на своей страничке в TikTok Александр Дударев. По словам рыбака, они в большом количестве водятся на Лукомском озере (Витебская область), четвертом по площади и вторым по объему воды в Беларуси.

“Если кто не знал, в Беларуси существует креветка”, - рассказал автор ролика и продемонстрировал членистоногое, у которого помимо характерных для креветок усиков-”антенн” были ещё и заметно выдающие клешни.

“Полурак, полугусь” - так охарактеризовал существо мужчина и обратился к аудитории с вопросом - “что это?” Впрочем, оказалась, что сам он прекрасно осведомлён, что за членистоногое угодило в его сети.

Несмотря на некоторый скепсис комментаторов, усомнившихся в том, что в белорусских водоёмах могут водиться настоящие креветки, и сам автор ролика, и некоторые другие комментаторы объяснили, что на видео - самые настоящие пресноводные креветки рода Macrobrachium. Для Беларуси этот вид - инвазивный, причём считается он довольно агрессивным.

[info_b]Макробрахиум (Macrobrachium sp.) – род креветок из отряда Десятиногих раков. Название группы переводится как “большерукие” и отражает их основную особенность – сильно развитые клешни на первой паре ногочелюстей, которые служат креветкам для захвата пищи или удержания полового партнера.

Род необычайно широк и включает в себя более 200 видов, отличающихся размерами и окрасом тела. Отдельные представители являются ценными промысловыми видами. Блюда, приготовленные из мяса креветок Макробрахиум, считаются в азиатской кухне деликатесными. Размер таких креветок может достигать 15-20 см.[/info_b]

Как пояснил один из комментаторов, этот вид пресноводной креветки в своё время также специально развели в Брестской области, в водах местной ТЭЦ, где вода не замерзает круглый год и креветка “хорошо там себя чувствует”. На другом видео Александр Дударев наглядно продемонстрировал, что показанная в первом ролике креветка - далеко не единичный случай. В один из дней его уловом стало целое ведро пресноводной креветки.