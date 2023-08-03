В Беларуси заметили туманную радугу. Где "засайлентхиллило" города и дороги?

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Опубликовано: 03.08.2023 08:18 , Обновлено: 03.08.2023

Утром 3 августа центральные районы Беларуси накрыло густым туманом. В таких условиях было замечено довольно редкое природное явление - туманная радуга.

Как пояснили авторы телеграм-канала Nadvorie, это явление представляет собой не привычную всем разноцветную, а широкую блестящую дугу белого оттенка. Визуальный эффект создаётся благодаря преломлению и рассеянию света в очень мелких капельках воды. Появляется туманная радуга, как правило, когда слабый туман, состоящий из водных капель радиусом менее 25 мкм, освещается солнечными лучами.

Между тем, об опасностях сильного тумана предупредили в МЧС. В ведомстве его относят к числу серьёзных факторов опасности из-за того, что он резко снижает видимость на дорогах, приводя к затруднению движения транспорта и увеличивая вероятность дорожно-транспортных происшествий. По данным синоптиков, к утру 3 августа в центральной части страны видимость упала до 200-400 метров:

Минск - 200 м;

Марьина Горка - 200 м;

Слуцк - 200 м;

Шарковщина - 400 м;

Верхнедвинск - 500 м;

Березинский заповедник - 600 м.

Область, занятая туманом, хорошо видна со спутника, о чём свидетельствуют композитные карты, опубликованные Белгидрометцетром. На карте туманы обозначены сине-зеленоватым цветом. По сути, это низкая слоистая облачность, которая состоит из мелких капель воды.

Минск утром 3 августа выглядел, действительно, как легендарный город Сайлент-Хилл из культового триллера (фото из телеграм-канала Nadvorie и читателей Телеграфа):

Таким было утро 3 августа в Марьиной Горке:

А таким - в Гомеле: