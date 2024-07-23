В Беларуси стали ставить пугающие таблички. О чём предупреждают?

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Опубликовано: 23.07.2024 11:39 , Обновлено: 23.07.2024

Милиция перешла к более кардинальным мерам профилактики в попытке достучаться до тех белорусов, которые игнорируют запреты на купание на запрещённых водоёмах. Теперь вместо уже привычных белорусам табличек "Купаться запрещено" в некоторых местах стали устанавливать новые, с гораздо более пугающими и заставляющими задуматься о своих действиях надписями.

Так, на некоторых водоёмах Молодечненского района заметили информационные таблички с дополнительными надписями: “Здесь утонул человек! Купаться опасно!”, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики Евгений Колесень в комментарии “Маладзечанскай газеце” пояснил, что к подобным нестандартным профилактическим мера милиция начала прибегать для того, чтобы “печальная статистика” по утопленникам “не росла в геометрической прогрессии”.

По данным милиции, на 10 июля в Минской области было уже 12 утонувших. За распитие спиртного на пляжах, которые по закону относятся к общественным местам, привлекли 18 человек, за купание на “диких” пляжах - 26 человек. Рейды по необорудованным местам для купания и по официальным пляжам сотрудники милиции совместно с эпидемиологами, сотрудниками МЧС и ОСВОД проводят ежедневно.

“Непонятно, чем манят отдыхающих необорудованные водоемы с необследованными дном и водой. Каждый должен обдуманно распоряжаться своей жизнью, ведь она в наших руках”, - подчеркнул Колесень.

Ранее Telegraf.news рассказал, как в Червенском районе Минской области спасатели при профилактическом рейде заметили компанию парней, которые кинули в кусты знак, запрещающий купание, возле одного дикого пляжа. Как сообщили в МЧС, парни отделались лишь предупреждением, хотя по закону за такое умышленное уничтожение знака грозит штраф до 30 базовых величин (до 1200 рублей).

«А теперь несем на место» — В МЧС пригрозили белорусам штрафом до 1200 рублей на «диких» пляжах. И не за купание