В Беларуси стали продавать сахар с портретами на упаковке. Кого?

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Опубликовано: 04.06.2023 07:52 , Обновлено: 15.11.2024

ОАО "Жабинковской сахарный завод" выпустил партию сахара в необычной упаковке. На ней изображены люди и размещены "интересные факты" о сахаре.

Так на заводе решили отметить 60-летие. Для чего на лицевой стороне пачки нарисовали сам завод, на обратной – фото работников с их комментариями о работе предприятия.

Ранее Телеграф писал. Вы когда-нибудь задумывались, откуда произошел сахар, из чего и как его делают? На самом деле, из несколько способов его получить. Два из них — самые популярные. Один чаще применяют в Европе, второй — в африканских странах, а также США и Китае.

Из чего на самом деле делают сахар? Есть два популярных способа