В Беларуси появились кассы самообслуживания с «волшебной кнопкой». В TikTok предложили ещё одну ИИ-функцию

🎥 Видео

Опубликовано: 07.08.2025 19:51 , Обновлено: 07.08.2025

В белорусских магазинах начали появляться кассы самообслуживания с новой функцией на основе искусственного интеллекта, которая должна распознавать товары по внешнему виду. Одну из таких касс протестировал фуд-блогер Кокобай.

Его эксперимент показал, что технология работает, но с некоторыми нюансами. Касса смогла безошибочно распознать банан и гранат, хотя параллельно система предлагала другие варианты, например красный перец и яблоко. Так что покупателю нужно было самому выбрать верный.

При этом товары в упаковке, которые нужно сканировать, система не определяет.

Блогер подытожил, что касса удобна, если нужно взвесить много овощей и фруктов, но пока не является универсальным решением для всех покупок.

«А можно, чтобы возраст определяло?»

Видео с обзором новой кассы вызвало активное обсуждение в сети. Одни пользователи оценили удобство, отметив, что теперь не нужно искать товары в длинном списке. Другие же отнеслись скептически, предположив, что система «всё равно не сможет определить вид помидора».

Новость Телеграф

Однако самое интересное предложение от подписчиков касалось не распознавания товаров. Один из пользователей высказал идею добавить в кассу функцию определения возраста покупателя для автоматического снятия ограничений при продаже алкоголя. По его задумке, это позволило бы не ждать сотрудника магазина для подтверждения совершеннолетия.

Согласно видео, такие кассы самообслуживания установлены как минимум в магазине «Соседи» в минском ТЦ ALL.

Кстати, буквально на днях фуд-блогер Кокобай оказался в центре споров белорусов в соцсетях.

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