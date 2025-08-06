🎥 Видео

Опубликовано: 06.08.2025 16:17 , Обновлено: 07.08.2025

Совместная рекламная акция бренда «Петруха» и известного фудблогера Koko.by стала причиной споров в белорусском сегменте TikTok. Поводом послужило видео, в котором покупательница эмоционально отреагировала на упаковку «Колбасок по-испански».

В ролике девушка, увидев на этикетке фото и логотип блогера, выразила своё недовольство, заявив, что это «испортило ей аппетит». После этого она демонстративно оторвала часть этикетки и выбросила её в мусорное ведро, поставив под сомнение маркетинговый ход компании.

[inf]В видео присутствует ненормативная лексика.[/inf]

Кстати, позже в комментариях автор видео добавила, что её смутило не только само сотрудничество с блогером, но и его логотип — стилизованное изображение собаки. По её мнению, размещение такого знака на упаковке продукта питания может ввести в заблуждение некоторых покупателей.

Публикация вызвала бурную дискуссию, а мнения пользователей разделились на два лагеря.

Часть комментаторов поддержала автора ролика. Некоторые написали, что тоже отказались от покупки, увидев эту этикетку.

Для других аргументом в спорах стала именно тема с логотипом: «На упаковке с колбасками собака нарисована», — написал один из пользователей. Другой развил эту мысль: «Одна возрастная бабуля отказалась это употреблять в пищу. Не поняв, с собачатиной в составе или для собак».

Другие же комментаторы встали на защиту блогера и производителя. Они предположили, что негативная реакция может быть связана с завистью к успеху Koko.by, и отметили, что своим видео девушка лишь сделала дополнительную рекламу.

«Сама же его и прорекламировала. Гениально», — написал один из пользователей.

Другой добавил: «Не нравится — не покупай! Даже в таком ролике ты ловишь хайп на его популярности».

Подобные дискуссии возникли и в соцсети Threads.