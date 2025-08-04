В Барановичах открылось кафе внутри музейного экспоната

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Опубликовано: 04.08.2025 12:26 , Обновлено: 04.08.2025

В Барановичах на территории музея железнодорожной техники появился новый объект общественного питания — кафе. И открылось оно там, где это может показаться максимально логичным — прямо внутри музейного вагона-ресторана. Как сообщило местное издание, это подарок городу от барановичских железнодорожников к их профессиональному празднику.

Ранее вагон был лишь частью музейной экспозиции, но теперь он превращён в действующее кафе.

Пока заведение работает ещё в тестовом режиме, сообщила газета «Наш край».

Таким образом жители и гости города получили возможность не только осмотреть исторический железнодорожный экспонат, но и в нём подкрепиться.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что музей истории города Минска, экспозиции которого располагаются на территории Верхнего города и Лошицкого усадебно-паркового комплекса, позвал всех желающих на пешие экскурсии по городу. Узнали, где организуют сбор, и расписание до конца лета.

Музей истории Минска позвал на бесплатные экскурсии по городу. Узнали расписание до конца лета