Музей истории Минска позвал на бесплатные экскурсии по городу. Узнали расписание до конца лета
Музей истории города Минска, экспозиции которого располагаются на территории Верхнего города и Лошицкого усадебно-паркового комплекса, позвал всех желающих на пешие экскурсии по городу. Узнали где организуют сбор и расписание до конца лета.
Серию бесплатных экскурсий Музей истории Минска, которым руководит Управление культуры Мингорисполкома, решил организовать в рамках летнего музыкально-туристического сезона. Все экскурсии для группы до 30 человек проводят по выходным, стартуют в 13:00 от главного входа в городскую Ратушу (площадь Свободы, 2а).
Желающим получше узнать историю белорусской столицы предлагается 4 обзорных пешеходных экскурсии, в каждой из которых акцент сделан на разные локации и разные временные промежутки истории города:
- “История Верхнего города через призму времени” с посещением подвалов бывшей церкви Святого Духа - 26 июля, 16 августа, 30 августа,
- Путь Победы по улицам Минска - 2 августа, 13 сентября,
- “Наследие старого города: улица Кирилла и Мефодия и улица Герцена” с посещением подвалов бывшей церкви Святого Духа - 9 августа,
- Наследие старого города: площадь Свободы и улица Раковская - 23 августа, 6 сентября.