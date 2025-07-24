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Музей истории Минска позвал на бесплатные экскурсии по городу. Узнали расписание до конца лета

Музей истории Минска позвал на бесплатные экскурсии по городу. Узнали расписание до конца лета
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Музей истории города Минска, экспозиции которого располагаются на территории Верхнего города и Лошицкого усадебно-паркового комплекса, позвал всех желающих на пешие экскурсии по городу. Узнали где организуют сбор и расписание до конца лета.

Серию бесплатных экскурсий Музей истории Минска, которым руководит Управление культуры Мингорисполкома, решил организовать в рамках летнего музыкально-туристического сезона. Все экскурсии для группы до 30 человек проводят по выходным, стартуют в 13:00 от главного входа в городскую Ратушу (площадь Свободы, 2а).

Желающим получше узнать историю белорусской столицы предлагается 4 обзорных пешеходных экскурсии, в каждой из которых акцент сделан на разные локации и разные временные промежутки истории города:

  • “История Верхнего города через призму времени” с посещением подвалов бывшей церкви Святого Духа - 26 июля, 16 августа, 30 августа,
  • Путь Победы по улицам Минска - 2 августа, 13 сентября,
  • “Наследие старого города: улица Кирилла и Мефодия и улица Герцена” с посещением подвалов бывшей церкви Святого Духа - 9 августа,
  • Наследие старого города: площадь Свободы и улица Раковская - 23 августа, 6 сентября.

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