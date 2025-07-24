Музей истории Минска позвал на бесплатные экскурсии по городу. Узнали расписание до конца лета

Опубликовано: 24.07.2025 12:43 , Обновлено: 24.07.2025

Музей истории города Минска, экспозиции которого располагаются на территории Верхнего города и Лошицкого усадебно-паркового комплекса, позвал всех желающих на пешие экскурсии по городу. Узнали где организуют сбор и расписание до конца лета.

Серию бесплатных экскурсий Музей истории Минска, которым руководит Управление культуры Мингорисполкома, решил организовать в рамках летнего музыкально-туристического сезона. Все экскурсии для группы до 30 человек проводят по выходным, стартуют в 13:00 от главного входа в городскую Ратушу (площадь Свободы, 2а).

Желающим получше узнать историю белорусской столицы предлагается 4 обзорных пешеходных экскурсии, в каждой из которых акцент сделан на разные локации и разные временные промежутки истории города: