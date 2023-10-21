"Это капец!" — В Могилеве на улицах заметили табун из 22 лошадей

🎥 Видео

Опубликовано: 21.10.2023 14:12 , Обновлено: 21.10.2023

В Могилеве 21 октября по улицам и мостам пробежался целый табун лошадей. Очевидцы сняли животных на видео и рассказали, что насчитали 22 взрослых и еще двух жеребят.

Как пишет “МогилевОнлайн” со ссылкой на словам местных жителей, табун даже мог повредить машину дорожных служб.

По информации издания, также лошадей на вольном выпасе увидели в микрорайоне Юбилейный.

Позже очевидцы сообщили, что, скорее всего, животных уже забрали хозяева, “представители диаспоры ромов”.

Табун сняли на видео с нескольких ракурсов. Видно, что лошади бегут прямо по дороге.

“Это капец, короче!”, — слышно за кадром на одном из них.

Свое удивление выразила и другая жительница Могилева:

Ранее Телеграф писал, что в ночь на 19 октября на одной из центральных улиц Березино в Минской области заметили необычных “нарушителей Правил дорожного движения”: посередине проезжей части не спеша прогуливались два самых настоящих диких оленя, пока их не спугнули запозднившиеся автомобилисты.

«А Санту где потеряли?» — Пару оленей сняли на видео прямо в центре Березино