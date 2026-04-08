В Академии наук призвали белорусов вылавливать три вида рыб: "Враг должен быть уничтожен"

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Опубликовано: 08.04.2026 10:23 , Обновлено: 08.04.2026

В Академии наук призвали белорусов беспощадно вылавливать три вида рыб, которых считают настоящими врагами местной фауны. Эти виды включены в антипод Красной книги - в "Чёрную книгу инвазивных видов животных Беларуси".

Речь о трёх агрессивных инвазивных видах рыб:

американский сомик,

ротан-головешка,

бычок-песочник.

Бычок-песочник

Американский сомик

Ротан-головешка







Для белорусских водоёмов все они - чужеродные. В крупных реках щука или окунь ещё могут как-то регулировать их популяцию, поедая молодь этих рыб, но попадая в небольшие пруды или озера, где у этих видов практически нет естественных врагов, они начинают вытеснять аборигенные виды, сильно выигрывая в конкуренции за пищу и уничтожая молодь местных видов рыб.

Чтобы как-то замедлить процесс распространения этих крайне живучих и быстро размножающихся видов, в Беларуси эту рыбу разрешается ловить безо вских ограничений по весу и количеству. Более того, заведующая лабораторией ихтиологии Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам Елена Гайдученко на днях призвала рыболовов ещё активнее включиться в борьбу с “вражескими” видами.

“Враг должен быть уничтожен. Надо понимать, что эти три вида - это не просто рыбы. Это рыбы, которые вредят и приносят существенный ущерб ихтиоценозу и населению водному. Поэтому, если видите - изымайте, ловите их. Таким образом мы все вместе будем помогать природе”, - обратилась к белорусским рыбакам Гайдученко.

Специалист особо проговорила, что эти три вида рыб “ни в коем случае нельзя расселять и переносить в новые места обитания”, чтобы не усугубить ситуацию с инвазивными захватчиками белорусских водоёмов.

Напомним, в настоящее время в Беларуси действует полный запрет на вылов одного вида рыбы. Если она случайно попадётся на крючок, рыбакам придётся её зразу же выпускать в естественную среду обитания. Нарушителям этих правил грозят внушительные штрафы, а в некоторых случаях - даже уголовная ответственность.

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