В Академии наук призвали белорусов вылавливать три вида рыб: "Враг должен быть уничтожен"
В Академии наук призвали белорусов беспощадно вылавливать три вида рыб, которых считают настоящими врагами местной фауны. Эти виды включены в антипод Красной книги - в "Чёрную книгу инвазивных видов животных Беларуси".
Речь о трёх агрессивных инвазивных видах рыб:
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американский сомик,
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ротан-головешка,
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бычок-песочник.
Для белорусских водоёмов все они - чужеродные. В крупных реках щука или окунь ещё могут как-то регулировать их популяцию, поедая молодь этих рыб, но попадая в небольшие пруды или озера, где у этих видов практически нет естественных врагов, они начинают вытеснять аборигенные виды, сильно выигрывая в конкуренции за пищу и уничтожая молодь местных видов рыб.
Чтобы как-то замедлить процесс распространения этих крайне живучих и быстро размножающихся видов, в Беларуси эту рыбу разрешается ловить безо вских ограничений по весу и количеству. Более того, заведующая лабораторией ихтиологии Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам Елена Гайдученко на днях призвала рыболовов ещё активнее включиться в борьбу с “вражескими” видами.
“Враг должен быть уничтожен. Надо понимать, что эти три вида - это не просто рыбы. Это рыбы, которые вредят и приносят существенный ущерб ихтиоценозу и населению водному. Поэтому, если видите - изымайте, ловите их. Таким образом мы все вместе будем помогать природе”, - обратилась к белорусским рыбакам Гайдученко.
Специалист особо проговорила, что эти три вида рыб “ни в коем случае нельзя расселять и переносить в новые места обитания”, чтобы не усугубить ситуацию с инвазивными захватчиками белорусских водоёмов.
Напомним, в настоящее время в Беларуси действует полный запрет на вылов одного вида рыбы. Если она случайно попадётся на крючок, рыбакам придётся её зразу же выпускать в естественную среду обитания. Нарушителям этих правил грозят внушительные штрафы, а в некоторых случаях - даже уголовная ответственность.
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