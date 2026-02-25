В Беларуси на полтора месяца запретили ловить один вид рыбы под угрозой уголовки

Опубликовано: 25.02.2026 08:23 , Обновлено: 25.02.2026

В Беларуси на полтора месяца вводится полный запрет на вылов одного вида рыбы. Если она случайно попадётся на крючок, рыбакам придётся её зразу же выпускать в естественную среду обитания. Нарушителям этих правил грозят внушительные штрафы, а в некоторых случаях - даже уголовная ответственность.

Esox lucius

Речь о щуке обыкновенной (Esox lucius), которая одна из первых среди обитателей белорусских пресноводных водоёмов уходит на весенний нерест.

[inf]Щука считается самым распространенным пресноводным хищником в Беларуси. Этот вид рыб встречается практически в каждом водоеме страны.

Отличить щуку от других видов способен даже начинающий рыболов: у неё специфическое торпедообразной вытянутое тело, большая удлиненная голова с очень широкой зубастой пастью. А вот окрас щуки может быть разным, поскольку прямо зависит от условий обитания и возраста : от серо-зеленоватого до желтоватого и буроватого. Спина, как правило, темная, бока с крупными бурыми или оливковыми пятнами, образующими поперечные полосы. Брюхо беловатое с серыми крапинками.

Длина щуки доходит до 1 метра, масса – до 8 кг, но встречаются и более крупные экземпляры. По данным Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте, самый крупный зафиксированный экземпляр для Беларуси был выловлен на Припяти - его вес достигал 22,6 кг. [/inf]

Несмотря на широкое распространение этого вида, в Беларуси каждую весну вводится сезонный запрет на её вылов. В это время щука уходит на нерест (сразу после схода льда в марте-апреле, при температуре воды 3-9°C). Поскольку данный хищник выполняет важную функцию естественного регулятора рыбного баланса, уничтожает больных и ослабленных особей, что, в свою очередь, стимулирует оздоровление рыбной популяции в целом, на уязвимый для неё период щуку берут под охрану.

Когда начинается весенний запрет на лов щуки и что грозит нарушителям

В Беларуси весенний запрет на вылов щуки вводится на полтора месяца, но стартует он в разных регионах в разные сроки:

для большинства регионов (Брестская, Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская области) запрет вводится с 1 марта по 15 апреля,

для рыболовных угодий Витебской области - на неделю позже, с 9 марта по 23 апреля.

Так как от случайного попадания на крючок запретных видов не застрахован ни один рыбак, важно помнить о том, что во время нереста такую рыбу необходимо тут же отпускать в водоём, непосредственно в место её вылова. В противном случае придётся заплатить 9 базовых величин за каждую щучку - а это 405 рублей сегодня, куда дороже, чем купить в магазине.

Более того, за вылов рыбы в запретное время могут выписать административный штраф (по ч.1 ст.16.25 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях) - от 10 до 30 базовых (то есть до 1350 рублей).

Но и это ещё не всё: если в вашем улове инспекторы природоохраны, которые во время нереста часто устраивают тематические рейды по водоёмам, найдут не одну щучку, а несколько и вред от вашей рыбалки оценят на сумму свыше 100 базовых (это 4500 рублей - то есть стоимость 11 щук), привлекать нарушителя будут уже по уголовному, а не административному кодексу.

Согласно статье 281 УК РБ, за добычу рыбы в запретные сроки можно схлопотать не только штраф, но даже тюремный срок до трех лет .