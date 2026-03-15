Уже проснулись. На Минщине заметили медведя в лесу

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Опубликовано: 15.03.2026 17:24 , Обновлено: 15.03.2026

В Минской области мужчина, гуляя по лесу, заметил проснувшегося медведя буквально в нескольких шагах от себя. Но, к счастью, всё обошлось хорошо как для дикого животного, так и для гулявшего по лесу человека.

Мужчина оказался в весеннем лесу в Крупском районе в поисках оленьих рогов. Но вместо них заметил опасное животное. Бурый медведь неспешно прогуливался по своим владениям, когда бесстрашный искатель рогов спугнул хищника своим голосом.

Мужчине повезло: медведь оказался молодым и неагрессивным и не захотел пойти проверить, кто там кричит и зачем.

Кстати, есть целая инструкция, как себя вести белорусам, если встретились с медведями.

В последнее время в Беларуси участились случаи встречи людей с бурым медведем. Дикие животные всё чаще выходят к жилым посёлкам и даже появились в окрестностях таких крупных городов, как Минск.

Рекомендации по тому, как вести себя при встрече с медведем, чтобы не стать его ужином, опубликовала Государственная инспекция охраны животного и растительного мира. При этом специалисты отметили, что при составлении руководства они “учитывали особенности биологии белорусской популяции” медведей.

Когда при встрече с медведем хлопать в ладоши, а когда – свернуться на земле клубком. В Природоохране дали инструкцию