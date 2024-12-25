Уместно ли съесть в гостях последний кусок торта? Эксперт по этикету дала четкий ответ

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Опубликовано: 25.12.2024 14:20 , Обновлено: 25.12.2024

В новогодние праздники мы проводим времени за столом. Совместная трапеза - это возможность поговорить, провести время с семьей и друзьями. Но в каком-то смысле это также проверка хороших манер. И речь идет не только о том, чтобы не чавкать и пользоваться ножом и вилкой. Эксперт по этикету затронула тему последнего куска торта. Уместно ли его съесть? Ответ может удивить некоторых людей.

Людей можно разделить на две группы: тех, кто придерживается принципа «первым пришел - первым обслужен» и без колебаний тянется к последнему куску, и тех, кто смущается, даже если никто за столом не проявляет интереса к еде.

Польский эксперт по этикету Александра Пакула дала понять, что съесть последний кусок торта - это неправильно. Если, конечно, вы заранее не спросите остальных, хотят ли они его.

“Мы можем съесть его только тогда, когда остальные говорят, что не хотят”, — отметила она.

По ее словам, “этикет - это игра, в которую должны уметь играть обе стороны”.

“Так что если другая сторона хорошо воспитана, она ответит, что нет, ей не хочется, и спрашивающий сможет поесть», - объяснила Пакула.

Однако подчеркнула, что “сначала нужно спросить”.

“Нельзя просто протянуть руку и съесть. Даже если очень-очень хочется”, - обратила внимание специалист. - Даже если очень-очень хочется».

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