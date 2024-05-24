Умерла собака-мем, которая стала символом криптовалюты Dogecoin

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Опубликовано: 24.05.2024 16:20 , Обновлено: 24.05.2024

В пятницу, 24 мая, умерла собака по кличке Кабосу, известная многим по интернет-мему Doge и как символ криптовалюты Dogecoin. О смерти знаменитого питомца сообщила его хозяйка.

«Утром 24 мая Кабосу перешла в мир иной. Огромное спасибо всем за поддержку на протяжении многих лет», —написала хозяйка собаки Ацуко Сатоэ

Известно, что собака страдала от лейкемии и болезни печени и скончалась в возрасте 18 лет. Хозяйка Кабосу, воспитательница детского сада Ацуко Сато, взяла её из приюта в 2008 году, а спустя 2 года собака прославилась на весь интернет. Её фото со скрещёнными лапками и лёгкой ухмылкой стало “мемным” и начало сопровождать тысячи шуток.

Фото превратившее собаку в мем

В 2021 году мем Doge был продан в качестве невзаимозаменяемого токена (NFT) за 4,2 миллиона долларов. Кабосу стала лицом криптовалюты Dogecoin, которая изначально была создана в качестве шутки, чтобы высмеять Биткойн. Однако вскоре смешлива криптовалюта нашла широкий отклик и Dogecoin вошёл в десятку крупнейших криптовалют в мире.

В прошлом году на острове Хонсю был открыт памятник Кабосу и дивану, на котором она любила лежать. Средства на памятник были собраны с помощью краудфандинга.

Хозяйка собаки очень разбогатела благодаря своей питомице, однако жертвовала крупные суммы на благотворительность.

«Я уверена, что Кабосу была самой счастливой собакой в мире. А значит, я — самая счастливая владелица собаки в мире», — написала женщина в своём Instagram.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в вторник, 21 мая, ушёл из жизни оскароносный польский композитор Ян Анджей Павел Качмарек, написавший музыку к популярным голливудским фильмам. О кончине 71-летнего композитора после продолжительной болезни сообщила его супруга.

Умер композитор Качмарек, написавший музыку к фильму «Хатико: Самый верный друг»