Учёные узнали кто счастливее: люди в браке или одиночки

Опубликовано: 24.01.2025 12:50 , Обновлено: 24.01.2025

Споры о том, счастливы ли люди в браке или по отдельности, ведутся среди многих приверженцев того или иного взгляда на жизнь. Учёные из Великобритании решили проверить, как обстоят дела с этим вопросом статистически, и провели опросы в более чем 65 странах мира. Teleraf.news изучил результаты исследования.

Учёные из Университета Англия Раскин опросили почти 57 000 человек по всему миру, чтобы узнать, насколько они удовлетворены своей жизнью. В их числе были жители Великобритании, США, Франции, Италии, Японии, Таиланда и др. Практически половина респондентов состояла в браке или в серьёзных отношениях.

Людей попросили оценить, насколько они согласны с пятью утверждениями, используемыми для оценки удовлетворённости жизнью. Их спрашивали, удовлетворены ли они своей жизнью, являются ли условия их жизни отличными и близка ли их жизнь к идеальной. Также учёные просили ответить «да» или «нет» на вопросы: «Пока что я добился самого важного в жизни» и «Если бы я мог прожить жизнь заново, я бы почти ничего не менял».

Оказалось, что наибольшая удовлетворённость жизнью была у тех, кто как раз состоял в браке или всерьёз с кем-то встречался.

По мнению учёных, эта категория людей чувствует себя счастливее, поскольку знает, что “о них заботятся и их любят”. Также люди, состоящие в отношениях, более ярко ощущают свою значимость.

«Это может оказать реальное влияние на удовлетворенность жизнью, как и небольшие проявления любви в романтических отношениях, например, когда кто-то готовит вам еду. Мы знаем, что наличие партнера мотивирует вас быть здоровее, потому что он может побудить вас лучше питаться, выходить на прогулку или обратиться к врачу, если что-то не так”, -рассказал профессор Вирен Свами, возглавлявший исследование журналу PLOS One.

Он также заметил, что люди, имеющие серьёзные отношения, как правило, вовлечены в более широкий круг общения, поскольку они вхожи и в «социальную сеть» своего партнера. Это чувство принадлежности к сообществу, по мнению исследователей, также может способствовать степени удовлетворенности жизнью.

Исследователи также сравнили различные возрастные группы, рассмотрев людей в возрасте от 18 до 24 лет, от 25 до 44 лет и людей в возрасте 45 лет и старше.

Оказалось, что чем старше возрастная группа, тем более удовлетворенными были люди, хотя возраст имел лишь небольшое значение.

«У людей старшего возраста появилось больше времени, чтобы понять, что делает их счастливыми, и больше заниматься этим, что важно для благополучия. Они также могут иметь большую финансовую безопасность, что важно», — объяснил профессор.

Те, кто имел как минимум среднее образование, были немного счастливее тех, у кого образования не было. Однако факт ощущения финансовой безопасности был наиболее важен для ощущения удовлетворенности жизнью.

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