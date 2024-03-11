Учёные провели опрос, в котором 60% людей признались, что меняют носки раз в год. А как надо?

Опубликовано: 11.03.2024 18:06 , Обновлено: 11.03.2024

Исследователи из Великобритании провели соцопрос, в результате которого оказалось, что 60% людей носят одну и ту же пару носков несколько дней подряд, а некоторые и вовсе утверждали, что делали это целый год.

В ходе исследования учёные опросили 2400 человек, из которых:

60% предпочитают носить одну пару больше недели;

33% — меняют носки ежедневно;

7% — меняют носки два раза в день.

Исследователи из информационной компании Reboot заявили, что были “поражены” результатами, поскольку считали, что подавляющее большинство людей меняют носки как минимум ежедневно, пишет английское издание Daily Star.

Национальная служба здравоохранения Великобритании посоветовала отнестись к этому вопросу более разумно: “Вы всегда должны менять свои носки, чулки или колготки каждый день”.

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