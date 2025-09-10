"Убила больше 100 тараканов" — Белоруска показала в TikTok насекомых на стенах булочной в многоэтажке. Что сказали в санслужбе?

🎥 Видео

Опубликовано: 10.09.2025 18:29 , Обновлено: 10.09.2025

Жительница Минска опубликовала в TikTok видео, на котором показала насекомых, похожих на тараканов, на стене многоквартирного жилого дома. По ее мнению, источником стала пекарня на первом этаже. После публикации ролика санслужба проверила заведение и сообщила о результатах.

“Убила больше 100 тараканов”

Так, женщина на видео заявила, что по стенам булочной и самого многоэтажного дома “по всем стенам ползают такие замечательные друзья как тараканы”.

“Эти тараканы, соответственно, заползают к окнам, к людям. На данный момент подъезд, который над этой булочной, полностью заражен тараканами”, — пожаловалась она в ролике и показала насекомых.

По словам автора ролика, она в подъезде за один день “убила больше 100 тараканов”.

“Уже не раз вызывали травить тараканов за свои деньги, за собственный счет, и это не придает никаких усилий, потому что они продолжают здесь размножаться”, — добавила она.

Некоторые зрители в комментариях выразили мнение, что булочная не при чем, и “в подъезде есть неблагополучная квартира с тараканами”. А кто-то и вовсе начал грешить на магазин, который также находится в этом доме.

Что обнаружила санслужба?

Как сообщило госагентство “Минск-Новости”, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Московского района выехали в пекарню 9 сентября. Они подтвердили наличие там тараканов.

“В отношении виновного должностного лица будет начат административный процесс”, — заявили в сансслужбе.

Также там добавили, что нашли и другие нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Среди них специалисты назвали:

“некачественную текущую уборку”;

“не представленные медицинские справки”;

“использование помещений не по назначению”;

“нарушение товарного соседства”.

“По данным фактам вынесено предписание о приостановлении выполнения работ (оказания услуг)”, — заявили в центре.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусы заметили в одном из гипермаркетов в Минске мышь, сняли на видео и опубликовали в соцсетях. На это отреагировали в Центре гигиены и эпидемиологии. Санитарная служба проверила магазин и заявила о нарушениях.

Белорусы сняли в одном из минских гипермаркетов мышь. Что обнаружила санслужба во время проверки?