"Засмяяліся даяркі" - Пан Усялян снял новый клип "Сірэневы аўтобус"

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Опубликовано: 22.11.2022 17:34 , Обновлено: 22.11.2022

Пан Усялян, житель Лиды и исполнитель юмористичных песен Олег Гришко, снял новый клип-пародию на песню "Малиновая Лада". Называется он "Сиреневый автобус".

Сюжет клипа больше похож на короткометражный фильм. Компания друзей собралась ехать по Слонимской трассе в Барановичи, но по пути автобус сломался, [link href=“https://autogrodno.by/22-news/2/27461-sirenevyj-autobus.html” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] autogrodno.by.

В какой-то момент слова песни на белорусском языке звучат так:

“Хай луна нам свеціць ярка, абганялі інамарку, але пасыпаліся гайкі і аўтобусу звязда. Не хочацца, а нада, талкаць будуць усе”.

“Ребята из Ляховичей исполнили пародию в своей компании в гараже и этот «хит» поселился у меня в голове. Позже я написал им, что могу исполнить эту песню, со мной поделились словами, а я их немного переделал под своих персонажей. Так появилась песня в исполнении Юрыка и Толика”, – рассказл Олег. По его словам сам клип сняли за 25 часа.