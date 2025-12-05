У МЧС появился свой таролог. Какой расклад сделали белорусам?

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Опубликовано: 05.12.2025 16:18 , Обновлено: 05.12.2025

У Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси появился собственный таролог. Она уже сделала первый расклад одной из подписчиц ведомства на официальной страничке в TikTok. Посмотрели, удачно ли легла карта.

Первая же карта, которая выпала “случайной подписчице”, выдала зловещее предсказание - пожар в доме. Но уже следующей в раскладе оказалась карта “Защитника дома”.

“Он обязательно должен быть в вашей спальне, на потолке”, - предупредила “пожарный таролог”.

Всё в лучших традициях “профессиональных гадалок” - сначала заинтриговать или запугать, а затем дать надежду и предложить решение проблемы. Впрочем, если обычно вторая часть этой “схемы” предполагает существенные финансовые траты, в случае с “пожарным тарологом” можно обойтись весьма скромными вложениями. Их “защиту” абсолютно свободно можно купить в любом магазине техники всего за 20-40 рублей.

Как вы догадались, речь об обычном пожарном извещателе, который белорусские спасатели не устают рекламировать, прибегая порой к самым экстравагантным способам.

Напомним, наличие автономного пожарного извещателя (АПИ) в домах белорусов не является обязательным условием (за исключением новостроек, где они прописаны в плане строительства и устанавливаются по умолчанию), по крайней мере пока . Однако на его установке пожарные инспекторы настаивают, в том числе во время профилактических рейдов и проверок.

В МЧС назвали один случай, когда могут бесплатно установить пожарный извещатель белорусам

Недавно в МЧС объяснили, что в компетенцию органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям установка автономных пожарных извещателей не входит. Ведомство не занимается на закупкой, ни установкой АПИ, ни тем более предоставлением бесплатного оборудования населению. Но в некоторых случаях они всё же могут сделать исключение и посодействовать тому, чтобы в вашем доме извещатель установили бесплатно.