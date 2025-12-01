В МЧС назвали один случай, когда могут бесплатно установить пожарный извещатель белорусам

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Опубликовано: 01.12.2025 08:47 , Обновлено: 01.12.2025

Наличие автономного пожарного извещателя (АПИ) в домах белорусов пока не является обязательным условием (за исключением новостроек, где они прописаны в плане строительства и устанавливаются по умолчанию). Однако на его установке пожарные инспекторы настаивают, в том числе во время профилактических рейдов и проверок. А могут ли они сами установить АПИ по просьбе владельца дома?

В пресс-службе МЧС пояснили, что в компетенцию органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям установка автономных пожарных извещателей не входит. Ведомство не занимается на закупкой, ни установкой АПИ, ни тем более предоставлением бесплатного оборудования населению. Всё это - компетенции других организаций.

Тем не менее, в некоторых случаях сотрудники МЧС могут безвозмездно помочь с установкой АПИ.

“Бесплатная установка извещателей осуществляется только в рамках целевых акций и государственных программ, направленных на защиту социально уязвимых категорий: одиноких и одиноко проживающих пожилых людей, инвалидов, многодетных семей, а также иных граждан”, - пояснили в ведомстве.

В остальных же случаях инспекторы МЧС, которые регулярно проводят профилактические осмотры жилищных условий белорусов, могут давать рекомендации по установке извещателя - подсказать, где его лучше разместить и как правильно пользоваться. В целом АПИ - это компактное и простое в устройстве оборудование, монтаж которого вряд ли вызовет у кого-то сложности. Оно работает от батарейки и не требует особого ухода при эксплуатации.

Между тем, при наличии оснований инспекторы МЧС по результатам проверки могут по собственной инициативе направить письмо или ходатайство в органы соцзащиты или местный исполком с просьбой рассмотреть возможность оказания адресной помощи конкретному человеку и установки АПИ за счёт государства.

Кстати, в домах-новостройках, где АПИ установлены по умолчанию и предусмотрены проектом, демонтаж устройства запрещён.