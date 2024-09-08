"У бабули в деревне были" - Под Брестом нашли "кодовый замок с отпечатком пальца" середины 20-го века

🎥 Видео

Опубликовано: 08.09.2024 12:18 , Обновлено: 08.09.2024

Пользователь видеоплатформы TikTok показал какими "кодовыми замками" пользовались в белорусских деревнях ещё в середине 20-го века. Как справедливо отметил один из комментаторов, для большинства современных детей открыть такой замок станет "невыполнимым квестом". Ведь для того, чтобы открыть его, мало воспользоваться одним лишь ключом - в обязательном порядке потребуется ещё и "отпечаток пальца".

Видео, от которого повеяло ностальгией для всех белорусов, кто хотя бы на лето приезжал в деревню к бабушке с дедушкой, выложил у себя на страничке пользователь из Бреста под ником serega_t4. Он показал, какими замками пользовались раньше сельские жители.

Это целая запорная система, состоящая из двух отдельных щеколд. Чтобы открыть одну из них, необходимо просунуть в специальное отверстие длинный металлический прут особой конструкции, который с обратной стороны двери цепляет щеколду за зубчики и отодвигает в сторону. Чтобы поднять вторую щеколду, необходимо надавить на другой металлический рычажок, с внешней стороны для удобство сделанный в виде язычка, на который удобно нажимать большим пальцем (в большинстве белорусских регионов конструкцию щеколды такого рода называют “клямкой”). Действительно, со стороны для современного человека это выглядит так, будто открывается дверь по “отпечатку пальца”.

Многие комментаторы под видео рассказали, что эта конструкция им хорошо известна с детства, а также признались, что давалось искусство открытия таких замков далеко не всем, ведь в этой системе была задействована не только грубая физическая сила, но и “высшая математика и физика”.

“У бабули в деревне были,” - написал один из пользователей.

“У меня такой замок в подвале, до сих пор не могу туда попасть”, - признался другой.

“Как я ненавидела такие замки, в кладовку было не попасть, можно было на пенсию выйти пока откроешь,” - поделилась своим опытом ещё одна зрительница.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в TikTok появилось видео самого старого деревянного здания Беларуси, которое недавно открыли для свободного посещения после шестилетней реставрации. Согласно одному из источников, его построили в 1769 году — полностью из дерева и без единого железного гвоздя.

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