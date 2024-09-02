"Как из вестерна" — Появилось видео самого старого деревянного здания в Беларуси после реставрации. Где посмотреть вживую?

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Опубликовано: 02.09.2024 11:31 , Обновлено: 02.09.2024

В TikTok появилось видео самого старого деревянного здания Беларуси после шестилетней реставрации. Как выглядит сейчас и где находится?

Речь идет о лямусе — так с XVII века называли хозяйственную постройку. Первый этаж использовали для хранения продуктов и хозяйственного инвентаря, второй— как жилой.

Он находится в Гродно, ну улице Молодежной, 4 — в глубине дворовой территории бывшего женского монастыря бригиток. Там на втором этаже когда-то размещался духовник сестер-монахинь. Позднее могли жить работники, обслуживающие монастырь.

[info_b]Согласно одному из источников, его построили в 1769 году — полностью из дерева без единого железного гвоздя. То есть, зданию уже 255 лет.[/info_b]

Реставрация началась в 2016 году и закончилась в 2024. В лямусе создали музей быта. К слову, вход - бесплатный, но приветствуется любое добровольное пожертвование.

“На полу есть гвозди”, — написали многие в комментариях под видео. На что автор ролика ответила, что “С 2011 года здание реконструировалось и укреплялось. Это уже современные гвозди”.

“Нереально! Там снимать клипы и фэнтези фильмы!” — восхитился один из пользователей.

“Ого. Как будто дом из вестерна какого-нибудь”, — поразился другой.