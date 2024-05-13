У 90% взрослых возникают проблемы с этой простой задачей. Справитесь ли вы?

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Опубликовано: 13.05.2024 07:26 , Обновлено: 10.05.2024

Решение математических головоломок - это не только эффективная тренировка для мозга, но и интересная форма развлечения. Такие задания способствуют развитию творческих способностей, логического мышления и навыков решения задач. Эта задача бросает вызов не только детям, но и взрослым. Сможете ли вы справиться с ней?

Эта простая задача. Однако, ее могут решить только те, кто хорошо учился в школе. До 90% людей испытывают трудности с этой головоломкой.

Посмотрите на задание ниже и попробуйте решить его за отведенное время. На это у вас есть всего 10 секунд. Готовы? Поехали!

4 - 4 x 4 + 4 = ?

Правильное решение

Вам удалось решить нашу головоломку? Если да, то поздравляем! Если вы не справились с этим упражнением, ничего страшного. Возможно, вы просто устали? Помните, что на работоспособность влияет множество факторов, в том числе стресс и усталость. Правильное решение вы найдете ниже.

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4 - 4 x 4 + 4 = ? 4 - 16 + 4 = ? -12 + 4 = -8

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