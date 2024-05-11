Яблоки по 3,5 рубля, голубика — по 90. Почём сейчас продают овощи и фрукты в Минске?

Опубликовано: 11.05.2024 11:46 , Обновлено: 11.05.2024

Лето всё ближе, овощи и фрукты всё дешевле. Однако на рынках ещё встречаются позиции, от цен на которые глаза лезут на лоб. Может, не у всех, но у половины белорусов наверняка. Так, например, на главном рынке столицы голубику продают почти по 90 рублей за килограмм, хотя через пару недель полакомиться ею можно будет в пределах 20 рублей.

На Комаровском рынке в начале больших майских выходных можно встретить абрикосы по 35 рублей за кило, хотя ещё неделю назад цена была на порядок выше: около 45 рублей. А вот ананасы , наоборот, стали дороже. Если в прошлую субботу фрукт продавали за 2,9 рубля за килограмм, то сейчас ценники стартуют от 5 рублей.

Зато подешевела клубника. Если походить и поискать, найдётся по 8,9 рубля за кило. Правда, за 25 рублей тоже найдётся… Говорят, цена зависит от качества. Полакомиться голубикой пока ещё выйдет недёшево: сейчас ягода стоит от 69 до 90 рублей, тогда как на прошлых выходных её продавали по 75 – 100, пишет газета “СБ. Беларусь сегодня”.

На целый рубль подешевели арбузы. Стоят от 7,9 до 10 рублей (раньше были по 8,9 рублей). Апельсины можно купить за 3,5 рублей, а дыни — за 18 рублей за килограмм. Грустно, но факт: опять подорожали бананы . Теперь на рынке за них просят от 4,9 рубля (в прошлые выходные брали на рубль меньше). Самые дорогие – 7,9 рубля.

Виноград стоит 5,9 – 35 рублей, яблоки разных сортов - от 3,5 до 19,9 рублей. Груши находятся в диапазоне 4,5 – 25 рублей. Нектарины в прошлые выходные были в одну стоимость с персиками — от 6,9 до 45 рублей (за редкие сорта). Сейчас идут от 19,9. Грейпфруты стоят от 4,5 до 13 рублей, гранаты – от 5,5 до 30, киви – 3,5 – 15 рублей.

А что по овощам?

Картофель – от 0,59 до 3 рублей за килограмм;

огурцы — от 3,79 до 9,9 рублей;

томаты — от 4,9 до 35 рублей (черри – от 9,9 до 30 рублей);

кабачки – от 5,5 рублей;

капуста белокочанная – от 1,5 рубля;

лук репчатый – от 1 рубля;

свёкла – от 1,59;

шампиньоны — от 7,8 до 10,23 рубля за килограмм.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гомеле на Давыдовском рынке в продаже появилась питайя, более известная как драконий фрукт. Один из пользователей TikTok заснял редкий на белорусских прилавках фрукт и поинтересовался у продавца о стоимости.

«Для самых блатных» — В Гомель завезли драконий фрукт стоимостью 35 рублей за кило. Какая цена в других местах?