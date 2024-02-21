"Туалет из Чернобыля" — Женщина ужаснула интернет загадочным извивающимся существом в канализации

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Опубликовано: 21.02.2024 09:07 , Обновлено: 21.02.2024

Женщина сделала ужасающее открытие, когда осматривала трубы в своем доме. После того, как она обнаружила загадочное существо, извивающееся в канализации и поделилась кадрами в соцсетях, пользователи сравнили ее ванную комнату с "общественным туалетом из Чернобыля".

35-летняя Мелисса Чиккочиоппо, живущая в Питтсбурге, штат Пенсильвания, США, наткнулась на нечто ужасающее, когда проверяла заброшенную трубу в своем 120-летнем доме. Она объяснила: “Несколько дней назад я проводила плановый осмотр подвала и подумала: “Давненько я не заглядывала в этот сток, интересно, не происходит ли там чего-нибудь”.

Именно тогда она заметила что-то “извивающееся” в трубе и осталась в недоумении, что бы это могло быть. “Я выложила видео на Reddit, потому что не могла понять, на что смотрю, а Google не помог”, - сказала она.

“Я все время получала результаты о личинках сливной мухи, а это определенно не то, что нужно”.

На кадрах видно, как на дне стока сидит загадочная светло-коричневая масса, окруженная крошечными извивающимися червями. Мелисса назвала это “чудовищем” и “корчащимся ужасом канализации”.

К счастью, труба не соединена с остальной дренажной системой, и “питтсбургский горшок” не используется уже много лет. Она добавила: “Они есть в большинстве старых подвалов Питтсбурга и использовались для грязных сталеваров, возвращавшихся домой с работы”.

“Они входили в дом через подвал и приводили себя в порядок, прежде чем войти в основной дом”.

После того как Мелисса поделилась своими кадрами на Reddit, ей сообщили, что это колония червей тубифекс, которые на самом деле являются популярным кормом для рыб.

Один из испуганных пользователей Reddit воскликнул: “Похоже, это из общественного туалета в Чернобыле”.

Другой отвращенный зритель написал: “Эй, это худшее, что я когда-либо видел на Reddit, спасибо”. Но это не все плохие новости.

Ужасная находка послужила вдохновением для двух новых художественных работ, которыми Мелисса поделилась на своей странице в Instagram, @industrialbambi.

Она сказала: “Я знаю, что Reddit может быть ульем для дезинформации, но я также знаю, что многие люди используют его, чтобы получить ответы на вопросы.

“Комментарии не разочаровали, они были в равной степени уморительными и информативными. На этой неделе ко мне придет сантехник, чтобы решить совершенно отдельную проблему, так что я спрошу их, что с этим делать”.

“Я не хочу спускать химикаты в свои древние трубы без предварительной консультации с экспертом.”

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