Шапокляк, Чёрный плащ, Зорро? Шляпа жены Трампа на инаугурации породила десятки интернет-мемов

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Опубликовано: 21.01.2025 14:36 , Обновлено: 21.01.2025

Эффектная чёрная шляпа, дополнившая образ супруги Дональда Трампа Мелании, привлекла всеобщее внимание на церемонии по случаю инаугурации нового президента США и тут же прекратилась в новый интернет-мем. С кем только не сравнивали пользователи соцсетей первую леди США - и с героем диснеевского мультфильма "Чёрный плащ", и с главным героем фильма "Зорро", и даже с главной злодейкой советских мультфильмов Шапокляк. Редакция Telegraf.news собрала самые забавные их них.

Волна “фотожаб” и забавных сравнений по американским соцсетям разошлась после того, как в интернете появилось короткое видео одного из эпизодов церемонии инаугурации Трампа. На нём политик обменивается со своей супругой “самым кринжовым воздушным поцелуем”, как его охарактеризовали интернет пользователи. Приблизиться вплотную к лицу супруги Трампу не позволила та самая широкополая шляпа.

“Эта шляпа, которую она надела, стала лучшим решением Мелании Трамп”, - прокомментировал это видео один из пользователей в соцсети X.

Многие высоко оценили образ первой леди на церемонии, а кто-то даже заявил, что эта стильная шляпа “подняла Меланию Трамп на Олимп элегантности” и сравнил ей с такими признанными мировыми иконами стиля королевских кровей, как принцесса Диана и королева Великобритании Елизавета II.

Коллаж из Х

Но и без юмора соцсети, разумеется, не обошлись. Интернет-пользователи тут же нашли и менее стильные аналоги, на которые, впрочем, выбранный образ первой леди США, действительно, был весьма похож.

Так, чаще всего, пожалуй, Меланию Трамп сравнивали с героями комикса “Шпион против шпиона”. И, действительно, её чёрная шляпа, скрывающая взгляд, и строгий костюм придаёт ей схожести с мультяшным героем.

Коллаж из Х

Как, впрочем, и воришку из старой американской рекламы компании McDonalds Гамбурглера, и диснеевского героя Чёрного плаща, и главных героев фильмов “Зорро” и “Маска”. А у российских пользователей соцсетей возникли стойкие ассоциации со знакомой с детства хулиганкой Шапокляк. Всех их объединяет один элемент - приметная широкополая шляпа, похожая на ту, которую надела на инаугурацию мужа Мелания Трамп. Судите сами, похожи или нет.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае прошлого года похожим образом в интернет-мем превратился первый потрет британского монарха Карла III, написанный после его коронации. Пользователи соцсетей посмеялись над изображением 75-летнего британского монарха и создали множество “фотожаб”, сравнив Карла III с популярными персонажами из кино и видеоигр.

В соцсетях превратили в мем новый портрет британского короля Карла III. Что с ним не так?