Только взрослые спотыкаются на этом простом примере. А вы дадите правильный ответ?

Опубликовано: 30.07.2025 18:44 , Обновлено: 30.07.2025

Казалось бы, элементарные математические примеры могут стать настоящей проверкой не только базовых знаний, но и внимательности. Как показала практика, многие взрослые допускают ошибки в решении задач, с которыми школьники справляются за считанные секунды.

Арифметические задачки, несмотря на кажущуюся простоту, нередко вызывают затруднения. Однако их регулярное решение помогает развивать логику, улучшает концентрацию и наблюдательность. Кстати, такие упражнения подходят людям любого возраста.

Математические загадки — это ключ к правильным ответам, но только если соблюдать основные правила.

Главное — порядок действий

Как правило, ошибки возникают из-за незнания последовательности выполнения операций. Вот основные правила:

Сначала вычисляем то, что в скобках — они могут изменить итоговый результат;

— они могут изменить итоговый результат; Затем идут возведение в степень и извлечение корня;

Далее — умножение и деление;

В последнюю очередь — сложение и вычитание.

Если в примере встречаются действия одного уровня (например, умножение и деление), их выполняют слева направо.

Пример на практике: сколько будет 20 − (21 + 9) : 10?

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Согласно правилам, сначала решаем выражение в скобках:

21 + 9 = 30 .

Теперь пример выглядит так:

20 − 30 : 10 .

Поскольку деление имеет приоритет над вычитанием, следующим шагом будет:

30 : 10 = 3 .

Финальное действие:

20 − 3 = 17 .

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Если вы получили правильный ответ — поздравляем, ваши школьные знания в порядке! Если нет — не расстраивайтесь: тренируйтесь, и в следующий раз всё получится.

Ранее Telegraf.news публиковал головоломку, где лишь единицы могут назвать верный ответ быстрее чем за 10 секунд. Попробуйте и вы!

Самые сообразительные выдают результат за несколько секунд. Вы среди них?