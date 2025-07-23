Самые сообразительные выдают результат за несколько секунд. Вы среди них?

Опубликовано: 23.07.2025 08:45 , Обновлено: 08.07.2025

Способны ли вы быстро считать и не поддаваться на уловки кажущихся сложными уравнений? Это задание проверяет не только знание математики, но и, в первую очередь, скорость мышления и понимание порядка выполнения операций. Лишь единицы могут назвать верный ответ этой задачки для самых сообразительных быстрее чем за 10 секунд. Попробуйте и вы!

Итак, сможете ли вы верно решить задачу:

12 − 4 × (2 + 1)² ÷ 3 = ?

Не пугайтесь умножения, деления и степеней. Важно просто помнить несколько правил.

Ключ к решению

Главное, на чем спотыкаются многие пытавшиеся решить задачу - это последовательности математических действий. Это одно из фундаментальных правил, которое может значительно упростить вычисления. Причем запомнить его несложно – оно состоит всего из четырех шагов:

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сначала выполняем действия в скобках;

затем возводим в степень или извлекаем корень;

далее делим или умножаем;

в последнюю очередь – складываем или вычитаем.

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При этом важно помнить, что умножение и деление, как и сложение с вычитанием, выполняются слева направо.

Правильный ответ

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Итак, приступим к решению. Согласно правилам, начинаем с действий в скобках: 2 + 1 = 3.

Затем возводим результат в квадрат (3²) и получаем 9. Теперь пример выглядит так: 12 − 4 × 9 ÷ 3.

Действуем дальше:

Умножаем 4 на 9 = 36; Делим 36 на 3 = 12; Вычитаем 12 − 12 = 0.

Итоговый ответ : 0.

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Кстати, если у вас получилось иначе – не расстраивайтесь. Как минимум, вы теперь точно знаете правильный алгоритм!

Ранее Telegraf.news писал, что решение различных головоломок — отличная тренировка для ума. По словам экспертов, такие упражнения полезны «серому веществу» (основной ткани мозга) и должны выполняться регулярно. Один из лучших способов — решать математические задачи. Например, попробуйте справиться с примером, вызвавшим бурные споры в сети.

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