Только самые сообразительные ответят правильно. Кто из детей ел ночью?

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Опубликовано: 19.09.2025 08:30 , Обновлено: 19.09.2025

Взгляните на изображение ниже. Это не просто рисунок, это головоломка, которая проверит вашу наблюдательность и логическое мышление. Сможете ли вы узнать, какой ребенок ночью выскользнул из комнаты в поисках еды? Приготовьтесь к испытанию.

На картинке вы видите троих детей, мирно спящих в своих кроватках. Кажется, что ничто не потревожило их сон, но это лишь видимость. Один из них, как только дом затих, прокрался на кухню в поисках перекуса.

Ваша задача — внимательно рассмотреть иллюстрацию ниже и, как настоящий детектив, найти подсказки, которые помогут определить, какой ребёнок встал ночью, чтобы поесть.

Обратите внимание на каждую деталь в комнате, даже самую незначительную, ведь именно она — ключ к разгадке этой тайны. Вы готовы? Начнём.

Правильный ответ

Внимательно изучив фотографию, легко определить виновника ночных поисков еды.

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Ребёнок, вставший поесть, – это девочка, спящая в средней кровати. Вопреки внешнему виду, её сон не так спокоен, как может показаться, и следы её ночных поисков лежат прямо рядом с ней.

На полу под её кроватью разбросаны чипсы, которые выглядят так, будто выпали из чьей-то сумки. Это веское доказательство того, что их хозяин неожиданно решил тайком их съесть.

Однако самым убедительным доказательством служит пара туфель, лежащая за занавеской сбоку от окна. Одну из них девушка неуклюже спрятала, вероятно, в спешке, что говорит о том, что хозяйка не заботилась о чистоте, а просто хотела как можно скорее вернуться в постель, чтобы никто не узнал о её ночных приключениях.

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Решение подобных IQ-загадок на логику — отличный способ потренировать ум и развить аналитическое мышление. Они учат обращать внимание на детали, которые не сразу бросаются в глаза. Они также оттачивают умение связывать факты воедино и делать выводы.

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