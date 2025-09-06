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Запасной игрок или правая рука босса? Этот психотест со стулом раскроет тайные стороны вашей личности

Запасной игрок или правая рука босса? Этот психотест со стулом раскроет тайные стороны вашей личности
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Этот простой психологический тест со стулом стал настоящим хитом в интернете. Принципы психологии и наблюдения за человеческим поведением использованы в нём настолько умело, что результат не просто заставит вас улыбнуться, но и поможет узнать себя лучше, раскрыв тайные стороны вашей личности.

Как пройти тест?

Представьте: вы входите в переговорную комнату незадолго до важного рабочего совещания. Руководитель уже занял своё место во главе стола, а остальные стулья пока пустуют. Вам нужно самостоятельно выбрать место и решить - где сидеть во время совещания?

Не спешите делать выбор - это важное решение, которое позволит обнажить скрытые стороны вашей личности. То, какую позицию вы решите занять относительно руководителя, многое скажет психологу об особенностях вашего стиля общения, отношение к руководству и вашей роли в команде.

Впрочем, важно понимать, что это всего лишь развлекательный тест, а не инструмент психодиагностики. Он поможет вам взглянуть на себя и своих коллег под новым углом и, возможно, обсудить ваши роли в команде: кто союзник, кто наблюдатель, а кто критик.

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Результаты теста

Стул №1

Если вы выбрали первый стул, по правую руку от руководителя, по мнению авторов теста, это говорит о том, что вы хорошо умеете работать в команде, уважаете рабочую иерархию и всегда готовы поддержать лидера.

Стул №2

Авторы теста назвали этот стул второстепенным положением. Этот выбор, по мнению психологов, говорит о вашем желании быть поближе к событиям и “центру принятия решений”, но не в самом его эпицентре. Таких людей можно назвать миротворцами.

Вы умеете слушать, стремитесь к гармонии, не толкаете себя к центру,но поддерживаете тесный контакт. “Я здесь, но держусь на расстоянии”, - словно бы говорит ваш внутренний голос.

Стул №3

Тщательный выбор. Этот стул, по мнению психологов, готов занять наблюдатель, который редко говорит без необходимости, но привык держать происходящее в своём объективе.

Стул №4

Аналитик с долей скептицизма. По словам авторов теста, сотрудник, который занимает крайний по правую руку руководителя стул, готов активно участвовать в обсуждении, но задаёт неудобные вопросы.

Это также говорит о том, что вы цените критику и способность сомневаться. “Я в процессе, но пока не согласен, - говорит ваш внутренний голос.

Стул №5

Место напротив руководителя, по словам психологов, с большей долей вероятности займёт человек, готовый спаривать авторитеты. Прямолинейность, уверенность в себе, готовность высказывать своё мнение - это всё качества, характерные для человека, сидящего на этом стуле.

Сильная личность, готовая к диалогу. “Я скажу тебе прямо — и не отступлю”, - вот о чём говорит этот выбор.

Стул №6

Наблюдатель со стороны. Человек на этом месте за диалоговым столом анализирует глубже, чем кажется, оценивает ситуацию и людей.

Вы редко вмешиваетесь в дело, но ваше слово имеет вес. “Я молчу, но всё вижу”, - таков молчаливый посыл этого выбора.

Стул №7

Запасной игрок. Этот человек за столом не для показухи, а для сути. Спокойствие, участие только тогда, когда это действительно важно - вот что характеризует этого человека.

“Я присоединюсь, если почувствую необходимость”, - вот что говорит внутренний голос этого человека.

Стул №8

Вы цените атмосферу и единство, а ещё умеете эффективно снижать напряжение, поддерживать беседу и улаживать конфликты, неизбежно всплывающие в рабочем процессе.

“Я за мир и покой, давайте общаться на человеческом языке”, - таков посыл человека, занимающего этот стул.

Стул №9

Человек, выбирающий место сразу по левую руку от руководителя, подсознательно стремится быть поближе к власти. Для него важно чувствовать поддержку лидера, находиться в его орбите. Если вы выбрали этот стул, значит, ищете шанс заслужить доверие сильной фигуры.

“Мне важно быть рядом, чтобы я мог понимать и следовать за вами”, - вот о чём говорит этот выбор.

Если же вы хотите получше узнать, что скрыто в вашем подсознании, можете пройти ещё один психологический тест, который ранее публиковал Telegraf.news. В нём рассказать о вашем характере помогут образы, которые вы разглядите в абстрактных изображениях.

Что подсказывает ваш разум? Этот психологический тест может вас удивить

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