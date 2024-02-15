Только одна треть попытавшихся справится с заданием. Найдите на картинке отличающееся облако за 3 секунды

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Опубликовано: 15.02.2024 07:47 , Обновлено: 13.02.2024

В интернете можно найти множество всевозможных тестов с картинками. Этот проверит вашу наблюдательность и остроту зрения. Сможете ли вы найти одно облако, которое отличается от всех остальных, за три секунды? Говорят, что только ⅓ людей, которые попробовали, смогли справится с заданием.

Картинка с облаками требует напряжения глаз, но она может помочь в общих упражнениях на восприятие.

Все, что вам нужно сделать, - это посмотреть на рисунок и среди одинаковых на вид облаков найти одно, которое немного отличается от остальных. Умные люди могут сделать это за 3 секунды. Вы уже видите деталь, которая отличается от других облаков?

Возьмите секундомер, садитесь поудобнее и начинайте искать. Ответ вы найдете ниже.

Правильный ответ

Не стоит расстраиваться, если это задание дается вам нелегко. Попробуйте еще раз, но теперь без секундомера и дайте себе больше времени.

С каждым последующим тестом на восприимчивость у вас должно получаться все лучше и лучше.

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Вы вряд ли сразу заметите, что элемент, который немного отличается от остальных, - это небольшой выступ одного облака. Вы найдете его во втором ряду, на облаке, втором слева.

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Ранее Телеграф публиковал картинку, на которой нужно найти спрятанного кота среди множества голубей на картинке менее чем за 7 секунд. Эта иллюстрация вызвала большой ажиотаж в Интернете, и, как утверждают некоторые, только 1 % людей может решить ее за короткое время.

Только 1% людей справится? Найдите на картинке кота за 7 секунд