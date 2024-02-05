Только 1% людей справится? Найдите на картинке кота за 7 секунд

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Опубликовано: 05.02.2024 08:51 , Обновлено: 04.02.2024

Сможете ли вы найти спрятанного кота среди множества голубей на картинке менее чем за 7 секунд? Эта иллюстрация вызвала большой ажиотаж в Интернете, и, как утверждают некоторые, только 1 % людей может решить ее менее чем за 7 секунд.

Картинка стала не только диковинкой в сети, но и эталоном для проверки наблюдательности и скорости реакции среди пользователей интернета. А вы готовы?

На рисунке — много голубей, которые выглядят одинаково. Загвоздка в том, что в этой толпе голубей прячется кот. Прежде чем начать его искать, приготовьте секундомер. Постарайтесь найти кота за максимально короткое время.

Правильный ответ

Удалось? Если нет, посмотрите внимательнее. Кот спрятался в четвертом ряду снизу справа. Справились? На картинке ниже мы обвели его красным кружком.

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Оптические иллюзии - это визуальные явления, которые вводят в заблуждение наши органы чувств, заставляя нас видеть изображения или предметы в отрыве от реальности. Эти кажущиеся иллюзии могут включать ложные пропорции, цвета, движения или формы, провоцируя наш мозг интерпретировать изображение таким образом, который не соответствует физическим фактам.

Решение подобных головоломок требует определенных навыков восприятия, проницательности и умения концентрироваться на деталях. Люди с более высоким коэффициентом интеллекта, как правило, быстрее распознают и анализируют закономерности в оптических иллюзиях, что приводит к эффективному решению подобных головоломок.

Ранее Телеграф писал, что математические головоломки могут быть забавными и познавательными, но часто они приводят к раздражению и спорам между людьми. И опубликовал простую задачку из начальной школы, которая снова разделила Интернет на 2 лагеря. Какой ответ правильный?

Эта задачка начальной школы может запутать многих взрослых. Получите ли вы нужное число?