Только настоящий гений может решить это уравнение за 30 секунд. Попробуете за 3 минуты?

Опубликовано: 28.04.2025 12:50 , Обновлено: 28.04.2025

Осилить эту задачку с уравнениями всего за 30 секунд смогут лишь настоящие гении математики. По крайней мере, именно так утверждает британское издание The Mirror. Под постом в одной из соцсетей с этими простейшими на первый взгляд уравнениями развернулись горячие обсуждения, так что не торопитесь давать ответ. Возможно, он не столь очевиден и в задачке есть какой-то подвох?

Итак, на картинке, под которой разгорелись жаркие споры, представлено три уравнения. Из условий задачи известно, сто сумма первого числа (x) и второго (y) равняется 3, а если из первого числа вычесть второе - получится 1. Зная эти два ключевых условия, нужно решить последнее уравнение.

Помните, у вас есть только 30 секунд, чтобы решить эту задачу и продемонстрировать, что вы действительно “гений математики”. Если вы превысите лимит времени, вы можете попрощаться с членством в Менса…

[info_b]Менса — крупнейшее и старейшее общество людей с высоким коэффициентом интеллекта. Это некоммерческая организация открыта для всех желающих, а единственным условием является сдача стандартизованного теста на IQ в присутствии наблюдателей организации. Полученные результаты должны быть выше, чем у 98% населения. [/info_b]

Правильный ответ

Время вышло. Готовы сравнить свой ответ с правильным?

[scryt_b title=“Нажмите здесь, чтобы увидеть правильный ответ”]

Барабанная дробь… правильный ответ — 8.

Само издание The Mirror привело довольно длинный путь вычисления:

Х = 1 + Y. 1 + Y + Y = 3. 2Y = 2. У = 1. Х + 1 = 3. Х = 2 4 * 2 * 1 = 8.

Однако, для того, чтобы решить задачу эту задачку, можно воспользоваться методом подстановки, известным любому школьнику с уроков базовой математики. Вычислить, какие числа скрываются за таинственным x и y с помощью этого метода не так уж и сложно - первые же числа - 1 и 2 дают нам нужную сумму и дают правильный результат во втором уравнении.

Зная x и y, не составляет труда и провести последнее вычисление. Однако, именно на этом этапе, судя по комментариям под исходным постом, “споткнулись” многие. Некоторые расценили x в последнем уравнении как знак умножения, поэтому, вероятно, и получили в результате 4 - именно таков был самый популярный из неправильных ответов. На самом же деле, знаки умножения в последнем уравнении просто опущены. [/scryt_b]

Если эта задачка показалась вам чересчур простой, стоит попробовать свои силы с другим заданием с большим числом математических действий. Хоть они и считается “детской”, как ранее рассказывал Telegraf.news, даже многим взрослым придётся поломать над ней голову.

Эта детская задачка поставила в тупик многих взрослых. Сможете посчитать в уме правильно?