Эта детская задачка поставила в тупик многих взрослых. Сможете посчитать в уме правильно?

Опубликовано: 14.04.2025 13:33 , Обновлено: 21.04.2025

Головоломки позволяют нам не только проверить свои знания, но и решить интеллектуальную задачу в приятной форме. Хотя на первый взгляд они могут показаться по-детски простыми, в них часто скрываются ловушки, которые легко упустить. Незамеченная деталь или поспешное предположение могут быстро привести к неправильному ответу.

Кроме того, это отличный инструмент для тренировки ума. Эксперты отмечают, что регулярное решение такого рода задач улучшает концентрацию, развивает аналитические способности и учит терпению. Готовы попробовать свои силы в этом задании?

Взгляните на иллюстрацию выше и попробуйте посчитать в уме. Это не должно быть сложно, учитывая, что мы имеем дело с небольшими числами и простыми операциями. Это сложение, умножение, вычитание и деление.

5 + 1 x 3 - 8 : 2 = ?

Можно удивиться, увидев среди ответов разные числа. Конечно, ошибиться может каждый, но с такими простыми операциями это случается довольно редко. И все же.

Какой ответ правильный?

Пользователи интернета обычно указывают в качестве результата 4 или 5, хотя некоторые дают ответ… 14. Как так? В расчеты, очевидно, закралась небольшая ошибка.

Правильный ответ, конечно же, 4, и другого варианта быть не может.

Откуда же взялись остальные ответы? Вероятно, некоторые люди забыли о порядке, в котором выполняются операции. В математике он строго определен: и умножение и деление имеют приоритет перед сложением и вычитанием. Более того, все операции нужно выполнять слева направо (учитывая, конечно же, приоритет).

Ранее Telegraf.news писал, что в социальных сетях завирусилась необычная математическая задача, предположительно, из официального олимпиадного задания на 2025 год. Её условие сформулировано с юмором и романтическим подтекстом.

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