Только люди с ястребиными глазами смогут справиться. Найдите на картинки 4 особенных призраков

Опубликовано: 02.11.2023 11:44 , Обновлено: 30.11.2023

В Интернете появилась новая головоломка для всех пользователей, которые любят разминать глаза и даже мозг. Все, что нужно сделать, это найти на картинке четырех призраков, которые немного отличаются от других. Предупреждаем, сделать это не так уж легко.

Важно найти тех привидений, у которых в руках есть книга (да-да, они тоже любят читать!).

Сложность, конечно же, в том, что на картинке слишком много похожих существ. Однако все они выполняют различные действия — кто-то играет на гитаре, кто-то занимается теннисом, волейболом или баскетболом. Есть даже бейсболисты, ковбои и любители послушать музыку.

Но вам нужно определить именно призраков-интеллектуалов. Попробуйте заметить, у кого же все-таки в руках книга.

[info_b]Ответ вы найдете ниже, но сначала постарайтесь найти хотя бы 2-3 существ.[/info_b]

Правильный ответ

По словам создателей головоломки, на обнаружение всех четырех призраков уходит в среднем 64 секунды. А за какое время справились вы?

Если вы никого не нашли, не расстраивайтесь. Это действительно сложная задача.

А вот и ответ.

Ранее Телеграф писал, что в Сети появилась головоломка, которая привела многих в замешательство. Пользователям предложили проверить, смогут ли они насчитать 18 треугольников на простом черно-белом рисунке. По мнению экспертов, справится с этим удается только людям с IQ 120 и выше.

Только люди с IQ 120 и выше смогут решить эту задачу. Найдите на картинке 18 треугольников