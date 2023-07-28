Только люди "с высоким IQ" разгадают иллюзию с двумя лошадьми. Проверьте себя

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Опубликовано: 28.07.2023 11:45 , Обновлено: 28.07.2023

Оптические иллюзии создают для того, чтобы озадачить мозг. Эта новая иллюзия из Сети точно оставит вас в замешательстве на некоторое время. Задача заключается в том, чтобы найти какой из двух лошадей принадлежит голова на картинке.

На первый взгляд, это обычный снимок двух лошадей, спокойно пасущихся на лугу.

Однако при ближайшем рассмотрении возникает странная картина: кажется, что голова одной из лошадей находится не на своем месте. Если сфокусировать внимание, то становится понятна обманчивая природа иллюзии.

Так что если вы считаете, что у вас есть способности, попробуйте быстро разгадать эту иллюзию. В Интернете утверждают, что только люди «с высоким IQ» могут справится с этим.

Попробуйте установить таймер и проверьте, за сколько нашли ответ. Правильный мы сообщили ниже.

На картине изображены две лошади, а также простой вопрос: «Какой лошади принадлежит голова “1 или 2?”.

Подобными иллюзиями художник манипулирует нашим сознанием, затрудняя понимание происходящего.

Если вы все еще сомневаетесь, то при ближайшем рассмотрении обнаружите, что правильная лошадь — вторая. У нее грива темного цвета, который соответствует ее шерсти. У первой лошади волосы светлее и короче, чем у второй.

Именно это небольшое различие позволяет нашему мозгу определить, какой лошади принадлежит голова.

Ранее Телеграф писал, что в TikTok пользователям предложили проверить свое зрение и внимательность, посмотрев на картинку с несколькими десятками синих грузовиков. На первый взгляд они совершенно одинаковые, однако ваша задача — найти тот, который отличается от других лишь одной маленькой деталью. При этом сделать это нужно максимально быстро.

«Лишь 1 человек из 20 может сделать это» — Найдите на картинке необычный грузовик за 40 секунд