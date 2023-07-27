«Лишь 1 человек из 20 может сделать это» — Найдите на картинке необычный грузовик за 40 секунд

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Опубликовано: 27.07.2023 12:46 , Обновлено: 30.11.2023

В TikTok пользователям предложили проверить свое зрение и внимательность, посмотрев на картинку с несколькими десятками синих грузовиков. На первый взгляд они совершенно одинаковые, однако ваша задача — найти тот, который отличается от других лишь одной маленькой деталью. При этом сделать это нужно максимально быстро.

«Лишь один человек из двадцати может найти грузовик, который отличается от других, менее, чем за 40 секунд» — сказала девушка на видео и дала отсчет.

[info_b]Мы публикуем картинку из видео, но ниже есть сам ролик, который вы можете включить.[/info_b]

Попробуйте найти на этой картинке

Если у вас не получилось найти грузовик, даем подсказку: смотрите на баки. У одного из них его просто нет.

Все еще не получается? Разверните ответ ниже:

[scryt_b title=” Ответ”]

7 ряд, 5 машина справа.

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Кто-то в комментариях рассказал, что у него получилось найти необычный грузовик за 3 секунды, кто-то решил задачу за 20 секунд. Кому-то понадобилось намного больше времени.

«2-й ряд, 5-ая машина без техосмотра», — пошутил еще один пользователь.

Ранее Телеграф публиковал оптическую иллюзию, которая заставила пользователей понервничать. Все, что нужно сделать — посмотреть на картинку, где нарисована роза, и найти в лепестках лицо девушки. И лишь люди с «орлиным взглядом» смогут сделать это за 20 секунд. Говорят, таких всего 3%. Проверьте, среди них ли вы. Ответ найдете ниже.

Только 1% людей может найти девушку на картинке с розой за 20 секунд. Проверьте себя