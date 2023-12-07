Только люди с острым умом смогут справиться с задачей. Найдите на картинки 5 кексов

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Опубликовано: 07.12.2023 12:34 , Обновлено: 07.12.2023

Рождество и Новый год не за горами. А это значит, пришло время праздничных головоломок. Сможете ли вы найти пять кексов, спрятанных на картинке ниже, менее чем за 30 секунд? Справятся с задачей только те, у кого самый острый ум.

Кексы спрятаны в праздничной кофейне. И найти их — непростая задача даже для любителей головоломок. На решение этой, которую создали Live Rugby Tickets, в среднем уходит 34 секунды. Справитесь ли вы быстрее?

[info_b]Говорят, что каждый пятый человек сдался и отказался от поиска пяти кексов.[/info_b]

Будьте внимательными.

Правильный ответ

Вам уже удалось их найти? Если нет, разделите изображение на четыре части и просканируйте глазами каждую из них.

Расположение всех мучных изделий вы можете найти на картинке ниже.

Ранее Телеграф писал, что головоломки на восприятие, кажется, популярны во все времена. В Сети предложили пользователям найти на иллюстрации несколько скрытых элементов. При этом, как нас уверяют, именно таким образом можно проверить, стареет ли наш мозг.

С этим тестом «на старение мозга» справляются не все. Каких трех животных нужно найти на картинке?