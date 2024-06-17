Только люди с орлиными глазами смогут решить эту головоломку. Справитесь менее чем за 30 секунд?

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Опубликовано: 17.06.2024 10:35 , Обновлено: 17.06.2024

Кубик Рубика - это классическая интеллектуальная игра для всех возрастов, в которой игрокам нужно собрать по цвету элементы на каждой стороне. Эта головоломка с кубиками Рубика была призвана проверить ваши глаза и внимательность. Сможете ли вы найти кубик, который отличается от остальных менее чем за 30 секунд? Как правило, заметить его вовремя могут лишь те, у кого орлиные глаза.

Новая 3D-головоломка уже завирусилась в Интернете, и выяснилось, что в среднем людям требуется больше 30 секунд для обнаружения отличающегося кубика Рубика. Это достаточно долго, ведь эксперты могут собрать руками кубик Рубика за несколько секунд. Приготовьте секундомер и засекайте время. Не будем делать подсказок, чтобы сохранить чистоту эксперимента. Если вы чувствуете, что не справляетесь, то можете подсмотреть подсказку под изображением.

Воспользуйтесь подсказкой Секрет быстрого поиска отличающегося кубика Рубика состоит в том, чтобы не смотреть на объекты целиком, а анализировать идентичность их граней. Возможно, теперь вам удастся найти его быстрее

Ответ

Что ж, если вам не удалось найти кубик и после подсказки пора узнать ответ. Кликните ниже, чтобы узнать, где же всё-таки он прятался.

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Краткая история кубика Рубика

Кубик Рубика был изобретен венгерским учителем дизайна Эрно Рубиком в 1974 году. В момент, когда игрушка появилась на прилавках по всему миру, за два года было продано сто миллионов экземпляров, что сделало ее самой популярной головоломкой в ​​истории.

Каждый из 27 крошечных кубиков, окрашен в один из шести цветов, и в собранном виде они образуют квадрат.

Мировой рекорд решения головоломки — 3,13 секунды. Его установил уроженец Калифорнии Макс Парк в 2023 году, побив предыдущую максимальную скорость в 3,47 секунды.

Пак, которому в детстве был поставлен диагноз аутизма, выиграл более 400 турниров у своих собратьев-куберов. Однако человек так и нес смог превзойти робота, который собрал кубик Рубика всего за 0,305 секунды.

Технологичного робота для кубика Рубика разработала компания Mitsubishi Electric Corporation. Робот оснастили набором двигателей, которые работают в сочетании друг с другом, перемещая элементы кубика с молниеносной скоростью. Едва ли человеку когда либо удастся сравниться с машиной в этом вопросе, ведь в процессе тестирования оказалось, что куб с трудом успевал за скоростью робота.

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Только 1 человек из 100 находит животное на этой картинке. Справитесь менее чем за 2 минуты?