Только 1 человек из 100 находит животное на этой картинке. Справитесь менее чем за 2 минуты?

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Опубликовано: 12.06.2024 09:05 , Обновлено: 13.06.2024

Оптические иллюзии могут быть поистине завораживающими. Часто подобные изображения становятся своеобразными тестами, ведь не всем удаётся увидеть их одинаково. Эта головоломка показала, что только 1 человек из 100 может найти животное, спрятанное на картинке, менее чем за две минуты. Как быстро справитесь вы?

Эту картинку нарисовал художник-карикатурист Валентин Дубинин. Она стала настоящей головоломкой, ведь оказалось, что быстро увидеть на ней животное под силу лишь единицам. Получится ли это у вас?

Сможете ли вы найти животное менее чем за 120 секунд?

Глядя на рисунок, вы видите мужчину средних лет. У него усталые глаза, выдающийся нос, борода и берет. Но давайте посмотрим на его лицо поближе. Разве в его нём не скрыто что-то еще?

Правильный ответ

Пришло время узнать отгадку. Быть может, вы увидели часть животного, а возможно, разглядели всю картинку сразу. Фокус таких иллюзий состоит в том, что, увидев искомое, вы наверняка не сможете это больше развидеть и удивитесь простоте этого трюка.

[scryt_b title=“Чтобы увидеть ответ, нажмите здесь”]

Вы уже нашли свою собаку? Если нет, попробуйте перевернуть рисунок. Наверняка теперь вы детально увидите собаку, которая кусает кость. Борода у мужчины — это её лохматая голова, а берет — круглый коврик, на котором он сидит.

Поздравляем тех, кто оказался достаточно наблюдательным, чтобы быстро увидеть собаку, не переворачивая рисунок!

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Ранее Telegraf.news писал о том, что интернет-пользователи обожают различные головоломки — со спичками, цифрами и оптическими иллюзиями. На картинке ниже, на первый взгляд, изображена одна девушка. Однако, на самом деле, женщин несколько. Сможете ли вы найти их всех?

Сколько женщин на картинке? Только небольшой процент людей может найти сразу всех