Этот осенний тест смогут пройти только самые внимательные. Найдите среди листьев 4 яблока

📷 Фото

Опубликовано: 29.10.2023 09:53 , Обновлено: 30.11.2023

Головоломки не только улучшают работу мозга, но и очень увлекательны. Они также развивают нашу внимательность и хитрость. В Сети появилось испытание. Нужно найти среди листьев 4 яблока. Проверьте, сможете ли вы пройти этот тест и насколько быстро вы справитесь.

Венгерский карикатурист Гергель Дудаша-Дудлоф — мастер картинных головоломок. Он публикует свои рисунки в Instagram, и они производят настоящий фурор. Этот человек не сидит сложа руки - он постоянно придумывает новые, которыми удивляет своих наблюдателей. И чтобы разгадать их, действительно приходится напрягать мозги.

Этот осенний тест на внимательность — действительно непростое испытание. Дудлоф спрятал среди листьев 4 яблока.

Это отличная тренировка для ума и глаз как для маленьких, так и для взрослых.

Кстати, эту головоломку можно использовать как веселую игру для вечеринки или выходного дня. Ее разгадывание наверняка вызовет немалое оживление. Замерьте время и посмотрите, кто оказался самым быстрым!

Разгадка

Не расстраивайтесь, если вам не удалось найти все яблоки сразу. Да, как мы уже говорили, рисунки Дудольфа не самые простые. Тем не менее, проводить время за головоломками, которые он регулярно публикует в Интернете, всегда одно удовольствие.

Решение осенней головоломки смотрите ниже. Удалось ли вам найти 4 яблока, спрятанных между листьями?

Ранее Телеграф публиковал другие головоломки. Например, попробуйте найти на картинке мяч.

«Лишь 2%» смогут сделать это за 7 секунд. Найдите на картинке мяч